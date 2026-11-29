باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به افزایش سقف فروش برای بهره‌مندی صاحبان مشاغل از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: امسال این حد نصاب از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۷۲ میلیارد تومان افزایش یافته است و مودیانی که فروش خالص کالا و خدمات آنها در سال کمتر از این رقم باشد، می‌توانند از تسهیلات این تبصره استفاده کنند.

وی با اشاره به موعد قانونی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغل افزود: هر سال در پایان خردادماه، صاحبان مشاغل موظف بودند اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد سال گذشته خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند یا مالیات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را بپردازند؛ اما با توجه به مشکلاتی که در یک سال اخیر در کشور وجود داشت، این مهلت با تلاش سازمان امور مالیاتی تا ۳۱ آبان‌ماه تمدید شد.

موحدی با اشاره به روند اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: در سال‌های اخیر یکی از نوآوری‌های سازمان امور مالیاتی، حرکت به سمت سیستمی‌شدن محاسبات مالیاتی و هوشمندسازی فرآیند تعیین مالیات با بهره‌گیری از اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی بوده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در این فرآیند، سازمان با استفاده از اطلاعات درآمدی شناسایی‌شده از مودیان، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ را محاسبه و در معرض دید آنها قرار می‌دهد تا مودیان بتوانند رقم تعیین‌شده را مشاهده و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

وی تصریح کرد: این مالیات بر اساس اطلاعات درآمدی موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی محاسبه می‌شود و مودیانی که نسبت به رقم تعیین‌شده اعتراض یا آن را بیش از میزان واقعی می‌دانند، می‌توانند با ارائه اظهارنامه و مدارک و مستندات لازم، موضوع را در اختیار سازمان قرار دهند.

موحدی با بیان اینکه دامنه برخورداری از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ در سال‌های اخیر افزایش یافته است، گفت: سال گذشته سقف فروش کالا و خدمات برای استفاده از این تسهیلات حدود ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود، اما امسال با تلاش‌های صورت‌گرفته این رقم به ۷۲ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ بنابراین صاحبان مشاغلی که فروش خالص کالا و خدمات آنها در سال کمتر از این میزان باشد، امکان بهره‌مندی از تسهیلات یادشده را دارند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در توضیح مالیات حقوق‌بگیران گفت: سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود و برای امسال مجموع معافیت سالانه حقوق‌بگیران ۴۸۰ میلیون تومان، معادل ماهانه ۴۰ میلیون تومان، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حقوق‌بگیران تا سقف ماهانه ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات بر حقوق معاف هستند و درآمد مازاد بر این رقم مشمول نرخ‌های مالیاتی پلکانی می‌شود؛ به‌عنوان مثال، درآمد ماهانه بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان مشمول نرخ ۱۰ درصد مالیات خواهد بود.

موحدی در ادامه تأکید کرد: در اعمال این نرخ‌های مالیاتی، تفاوتی میان کارکنان دستگاه‌های دولتی و حقوق‌بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی وجود ندارد و مبنای محاسبه مالیات، میزان حقوق و درآمد مشمول مالیات افراد است.