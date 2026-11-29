باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، بر اساس گزارش هفتگی مرکز رصد جمعیت کشور، بررسی اطلاعات ثبت شده موالید از دهه ۱۳۶۰ تاکنون نشان می‌دهد سهم نوزادان چندقلو از مجموع موالید کشور در هر دهه نسبت به دهه قبل افزایش یافته و در دهه ۱۴۰۰ به بالاترین میزان در دوره‌های مورد بررسی رسیده است.

بر اساس این گزارش، در دهه ۱۳۶۰ حدود ۱۴۰ هزار نوزاد چندقلو در کشور متولد شده‌اند که معادل ۰٫۷۳ درصد کل موالید این دهه بوده است. این تعداد در دهه ۱۳۷۰ به حدود ۱۰۵ هزار نوزاد کاهش یافته، اما سهم آنها از کل موالید به ۰٫۸۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در دهه ۱۳۸۰ نیز با ثبت حدود ۱۴۲ هزار نوزاد چندقلو، این سهم به ۱٫۱۶ درصد رسید. این روند در دهه ۱۳۹۰ ادامه یافت و با ثبت حدود ۲۱۲ هزار نوزاد چندقلو، سهم آنها از کل موالید به ۱٫۵۰ درصد افزایش یافت.

همچنین در دهه ۱۴۰۰، تا آبان‌ماه ۱۴۰۵، حدود ۱۰۴ هزار و ۷۰۰ نوزاد چندقلو به ثبت رسیده و سهم آنها از کل موالید به ۱٫۸۶ درصد رسیده است. با توجه به کامل‌نشدن این دهه، مقایسه تعداد مطلق نوزادان چندقلو با دهه‌های کامل پیشین مبنای مناسبی برای ارزیابی روند نیست و مقایسه سهم آنها از کل موالید، شاخص مناسب‌تری برای بررسی تغییرات این دوره محسوب می‌شود.

بررسی این روند نشان می‌دهد کاهش یا افزایش تعداد کل موالید به‌تنهایی نمی‌تواند تغییرات سهم چندقلوزایی را توضیح دهد. افزایش سهم مادران در سنین بالاتر باروری، گسترش روش‌های کمک‌باروری و تغییر الگو‌های باروری از جمله عواملی هستند که می‌توانند در تحلیل این روند مورد توجه قرار گیرند؛ هرچند داده‌های این گزارش به‌تنهایی برای تعیین میزان اثرگذاری هر یک از این عوامل کافی نیستند.

گفتنی است شاخص مورد استفاده در این گزارش، نسبت تعداد نوزادان چندقلو به کل نوزادان متولدشده است و نباید آن را معادل نسبت بارداری‌های چندقلویی یا نسبت زایمان‌های چندقلویی به کل زایمان‌ها در نظر گرفت.