بونوس صرافی اوربیت مجموعه‌ای از اعتبارهای مجازی است که بیشتر برای تجربه معاملات فیوچرز طراحی شده‌اند و هر کدام قواعد جداگانه‌ای دارند. بعضی فقط کارمزد را کم می‌کنند، بعضی جای مارجین می‌نشینند و بعضی فقط پس از انجام چند وظیفه آزاد می‌شوند. اگر این تفاوت‌ها را نشناسید، ممکن است بونوسی که گرفته‌اید در عمل به کارتان نیاید.

در این مقاله انواع بونوس صرافی اوربیت، شرایط هر کدام و مسیر دریافت‌شان را مرحله‌به‌مرحله مرور می‌کنیم؛ همراه با نکاتی که جلوی از دست رفتن پاداش را می‌گیرند.

بونوس صرافی اوربیت چیست؟

بونوس در اوربیت پول نقد نیست؛ یک اعتبار مجازی است که پس از فعال شدن به حساب فیوچرز شما اضافه می‌شود و می‌تواند بخشی از زیان، کارمزد یا هزینه تامین مالی را پوشش بدهد. خود بونوس قابل برداشت نیست، اما سودی که با آن به دست می‌آید قابل برداشت است. همین قاعده مرز بین بونوس و پول واقعی را مشخص می‌کند.

نکته مهم دیگر این است که مبالغ و شرایط بونوس صرافی اوربیت ثابت نیستند. این صرافی حق تفسیر نهایی قوانین را برای خود نگه داشته است، پس پیش از هر اقدام، شرایط را از صفحه رسمی همان بونوس بخوانید.

بونوس با کش‌بک و کمیسیون ارجاع فرق دارد. کش‌بک بخشی از کارمزد را به حساب برمی‌گرداند، اما بونوس اعتباری است که فقط در چارچوب قوانین خودش خرج می‌شود. نکته جالب اینکه اسپات اوربیت بدون کارمزد معرفی شده و بونوس‌های کاهش کارمزد عملا به فیوچرز مربوط می‌شوند.

انواع بونوس صرافی اوربیت

در حال حاضر پنج دسته اصلی از بونوس صرافی اوربیت دیده می‌شود که در جدول زیر کنار هم آمده‌اند.

نوع بونوس کاربرد اصلی نکته کلیدی بونوس فیوچرز مارجین و پوشش زیان سود قابل برداشت است، خود بونوس نه بونوس بوستر مارجین با پوشش صفر تا ۵۰ درصد زیان و کارمزد را تا سقف نسبت پوشش می‌دهد بونوس کاهش کارمزد فقط کارمزد معاملات درصد کسر و ارزش اسمی دارد ووچر موقعیت باز کردن موقعیت فیوچرز زیان تا ارزش ووچر است ووچر نقدی دریافت تتر در حساب اسپات پس از تکمیل وظایف آزاد می‌شود

علاوه بر این‌ها، رویدادهایی مثل چرخ شانس، جشنواره‌های فصلی و برنامه ارجاع هم گاهی پاداش می‌دهند؛ اما این پاداش‌ها زمان‌دار هستند و باید هر بار در مرکز رویدادها بررسی شوند.

ووچر موقعیت پس از بسته شدن موقعیت سودش را به‌صورت نقد به حساب فیوچرز می‌فرستد و زیان، حداکثر به اندازه ارزش ووچر است. این ووچر در حالت کراس مارجین کار نمی‌کند و موقعیتش پس از مدتی خودکار بسته می‌شود.

اولویت مصرف بونوس‌ها

وقتی چند بونوس در حساب باشد، ترتیب مصرف اهمیت پیدا می‌کند. بونوس کاهش کارمزد اول کارمزد معاملات را کم می‌کند. بعد نوبت بونوس فیوچرز و در آخر بوستر است.

زیان و هزینه تامین مالی از بونوس فیوچرز و بوستر کم می‌شود، نه بونوس کاهش کارمزد. بوستر نیز بسته به نسبت پوشش خود، فقط بخشی از هزینه را می‌پذیرد.

بونوس رایگان صرافی اوربیت بدون واریز است؟

برای ووچر موقعیت ۱۰ تتری باید آموزش معامله فیوچرز را بگذرانید و سرمایه‌ای از شما گرفته نمی‌شود. اما ووچر ۳۰ تتری وظایف مشخصی دارد:

احراز هویت

یک واریز خالص ۱۰۰ تتری

و رسیدن حجم معاملات فیوچرز به ۳ هزار تتر

پس رایگان بودن بونوس یعنی خود بونوس هزینه‌ای ندارد، نه اینکه دریافتش بی‌شرط باشد.

بونوس ثبت نام صرافی اوربیت و وظایف کاربران جدید

ثبت‌نام به‌تنهایی بونوس نمی‌دهد. مرکز بونوس برای کاربران تازه‌وارد چند وظیفه تعریف کرده و جایزه فقط پس از تکمیل آن‌ها صادر می‌شود.

جدول زیر وظایف ووچر ۳۰ تتری را نشان می‌دهد:

وظیفه شرط تکمیل نکته احراز هویت احراز هویت اولین وظیفه در فهرست واریز واریز خالص ۱۰۰ تتر واریز منهای برداشت حساب می‌شود معامله فیوچرز حجم معاملات ۳ هزار تتر فقط حجم معتبر فیوچرز شمرده می‌شود

نکته مهم اینجاست که ثبت‌نام و دریافت جایزه دو مرحله جدا هستند. حتی پس از کامل شدن هر سه وظیفه، پاداش‌های وظیفه‌ای تا حدود ۷ روز‌ کاری بررسی می‌شوند.

وضعیت هر ووچر نشان می‌دهد در کدام مرحله‌اید. پس از اتمام وظایف، ابتدا دوره نگهداری دارایی و بعد بررسی نهایی می‌آید. اگر در این دوران موجودی از حد لازم پایین‌تر بیاید، وظیفه ناموفق می‌شود و باید دوباره انجام شود.

نحوه دریافت بونوس صرافی اوربیت

مسیر دریافت در همه نوع‌ها تقریبا یکسان است و با این مراحل طی می‌شود:

وارد حساب کاربری شده و احراز هویت کنید.

وارد بخش مرکز بونوس یا مرکز رویدادها شده و انتخاب کنید

روی دکمه شروع بزنید تا به صفحه واریز، انتقال یا معامله هدایت شوید

وظایف تعیین‌شده را کامل کرده و نوار پیشرفت را دنبال کنید

در دوره نگهداری دارایی از انتقال یا برداشت نکنید

بخش دارایی‌ها و حساب فیوچرز را چک کنید

برای دیدن جزئیات مصرف، در صفحه معاملات فیوچرز به بخش گردش سرمایه بروید و نوع بونوس را فیلتر کنید.

زمان دریافت بسته به نوع بونوس فرق دارد. بونوس کاهش کارمزد پس از دریافت فورا قابل استفاده است و انتقال لازم ندارد، اما ووچرهای وظیفه‌ای باید از بررسی نهایی بگذرند. پاداش ووچر نقدی هم در حساب اسپات دیده می‌شود.

شرایط و قوانین استفاده از بونوس صرافی اوربیت

مهم‌ترین قوانین برای هر بونوس در جدول زیر آمده است. اگر یکی از آن‌ها را نادیده بگیرید، بونوس صرافی اوربیت می‌تواند پاک شود.

این جدول را پیش از شروع هر وظیفه مرور کنید:

ویژگی بونوس فیوچرز و بوستر بونوس کاهش کارمزد ووچر موقعیت بازار مجاز فقط فیوچرز (USDT-M) فیوچرز فیوچرز انتقال دارایی از حساب فیوچرز پاک شدن باقی‌مانده بونوس بی‌تاثیر از بین رفتن ووچر انقضا بازپس‌گیری خودکار حذف خودکار بسته شدن موقعیت قابل برداشت بودن خود بونوس خیر، سود بله خیر سود بله، خود ووچر خیر

چند محدودیت دیگر هم وجود دارد:

هر حساب فقط یک بونوس فیوچرز و یک بوستر فعال دارد و بونوس‌های جدید با آن ترکیب می‌شوند

با موجودی بونوس کمتر از ۵ تتر امکان اینکه موقعیت جدید باز کنید را نخواهید داشت

بونوس فیوچرز و بوستر برای موقعیت‌های هج‌شده قابل استفاده نیست

حساب‌های چندگانه و تقلب در پاداش باعث رد شدن بررسی می‌شود

تفاوت میان شرط فعال‌سازی و شرط برداشت را فراموش نکنید. فعال‌سازی یعنی انجام وظایف و تایید؛ برداشت فقط درباره سود حاصل از معامله مطرح می‌شود، نه خود بونوس.

نکات مهم و خطاهای رایج در استفاده از بونوس صرافی اوربیت

بیشتر بونوس‌ها نه به خاطر قوانین پیچیده، بلکه به خاطر چند اشتباه ساده از دست می‌روند. این خطاها در عمل بیشتر از بقیه تکرار می‌شوند.

خطای رایج پیامد راه جلوگیری انتقال پول از فیوچرز پیش از مصرف بونوس پاک شدن بونوس باقی‌مانده تا پایان مصرف بونوس انتقال ندهید برداشت در دوره نگهداری دارایی شکست وظیفه تا پایان شمارش معکوس صبر کنید ساخت حساب تکراری لغو جایزه فقط با یک حساب فعالیت کنید بی‌توجهی به انقضا حذف خودکار بونوس تاریخ اعتبار را یادداشت کنید معامله هج‌شده با بونوس رد شدن پوشش زیان از موقعیت هج‌شده پرهیز کنید

مثال عملی از مصرف بونوس

فرض کنید ۵ تتر بونوس فیوچرز دارید و موقعیتی با ۲٫۵ تتر زیان و ۰٫۰۳ تتر کارمزد بسته می‌شود. در تاریخچه، ۲٫۵۳ تتر از بونوس شما کم می‌شود. اگر بونوس فقط ۲ تتر باشد، تاریخچه فقط ۲ تتر کسر نشان می‌دهد.

در بونوس کاهش کارمزد، ماجرا فرق می‌کند: اگر ارزش اسمی ۱۰۰ تتر و نرخ کسر ۵۰ درصد باشد، با کارمزد ۱۰ تتری فقط ۵ تتر از بونوس کم می‌شود و ۹۵ تتر باقی می‌ماند.

چک‌لیست قبل از واریز

بونوس هر‌چقدر جذاب باشد، دلیل کافی برای واریز نیست. پیش از هر تصمیمی این موارد را بررسی کنید:

شرایط همان بونوس را از صفحه رسمی اوربیت بخوانید

مجوز و اعتبار صرافی را از منابع مستقل بررسی کنید

کارمزدها و امکان برداشت را پیش از واریز بسنجید

مطمئن شوید دسترسی از ایران بدون محدودیت است

مبلغی را واریز کنید که از دست رفتنش برایتان قابل تحمل باشد

این فهرست حکم قطعی نیست؛ هر مورد را باید خودتان از یک منبع معتبر مانند ایران بروکر راستی‌آزمایی کنید. بونوس صرافی اوربیت می‌تواند هزینه تجربه معامله را کم کند، اما ریسک بازار را از بین نمی‌برد. عجله نکنید و شرایط را دقیق بخوانید.