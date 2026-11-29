باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مصطفی یوسفی قندعلی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوشتر گفت: در جریان گشت و کنترل روز ششم آذرماه ۱۴۰۵، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با حضور در منطقه حفاظت‌شده کرایی، اراضی کشاورزی واقع در محدوده دره باریک، قلعه گرم، قلعه مدرسه و مناطق پیرامونی را مورد بازدید و پایش میدانی قرار دادند.

او افزود: در این مأموریت، کشاورزانی که اقدام به آتش‌زدن بقایای مزارع کشاورزی کرده بودند، شناسایی و تخلفات آنان برای معرفی به مراجع قضایی مستندسازی شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوشتر با تأکید بر ممنوعیت آتش‌زدن بقایای محصولات کشاورزی بیان کرد: سوزاندن بقایای مزارع پس از برداشت محصول، به‌ویژه در فصل برداشت برنج و گندم، از چالش‌های زیست‌محیطی منطقه است که هر ساله موجب افزایش آلودگی هوا و تأثیر منفی بر کیفیت آن می‌شود.

او ادامه داد: منطقه حفاظت‌شده کرایی زیستگاه طبیعی بخش مهمی از حیات‌وحش شهرستان شوشتر است و هرگونه تخلف زیست‌محیطی در این منطقه، از جمله آتش‌زدن اراضی و بقایای کشاورزی، با جدیت پیگیری و در صورت احراز تخلف، از طریق مراجع قانونی دنبال خواهد شد.

یوسفی قندعلی در پایان از کشاورزان خواست با خودداری از سوزاندن بقایای محصولات و استفاده از روش‌های جایگزین برای مدیریت پسماندهای کشاورزی، در کاهش آلودگی هوا و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی منطقه مشارکت کنند.