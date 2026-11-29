باشگاه خبرنگاران جوان - در آیینی با حضور جمعی از مدیران استانی، هنرمندان پیشکسوت و فعالان عرصه تئاتر گیلان، نهال یادمان درگذشتگان تئاتر استان و یادبود سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی در محوطه تالار مرکزی رشت کاشته شد.

این آیین با هدف پاسداشت یاد و خاطره هنرمندانی برگزار شد که سال‌ها از عمر و توان خود را در مسیر اعتلای هنر نمایش و غنای فرهنگی استان صرف کردند.

کاشت این نهال، افزون بر گرامیداشت یاد درگذشتگان تئاتر گیلان، نمادی از پیوند نسل‌های هنری، استمرار جریان خلاقیت و ماندگاری میراث فرهنگی و هنری هنرمندان این سرزمین است؛ یادمانی که با رشد و بالندگی خود، یادآور نقش اثرگذار هنرمندان در شکل‌گیری و تداوم هویت نمایشی گیلان خواهد بود.

این برنامه همچنین به عنوان یادبود سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی گیلان بر اهمیت پاسداشت سرمایه‌های انسانی هنر نمایش و تداوم مسیر پویای تئاتر در استان تأکید داشته است.

منبع: روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان