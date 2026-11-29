باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو اعلام نتایج نهایی آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵، داوطلبانی که در کارنامه آنها یکی از کد‌های اختصاصی مندرج در جدول شماره ۱ اطلاعیه سازمان سنجش درج شده است، ملزم به طی کردن مراحل مصاحبه و ارزیابی تکمیلی هستند.

بر اساس این گزارش، متقاضیان مشمول باید با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش، اطلاعیه مربوطه را به دقت مطالعه کرده و بر اساس جدول زمان‌بندی و مدارک اعلام‌شده، در مراحل مصاحبه حضور یابند.

مدارک لازم: همراه داشتن اصل و تصویر مدارک شناسایی، کارنامه نهایی و فرم‌های تکمیل‌شده مندرج در اطلاعیه الزامی است.

عدم حضور: عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف قطعی داوطلب از فرآیند گزینش و پذیرش نهایی تلقی خواهد شد.

پیگیری اطلاعیه‌ها: هرگونه تغییر یا به‌روزرسانی در خصوص حوزه‌های مصاحبه و زمان‌بندی از طریق پورتال رسمی سازمان سنجش اطلاع‌رسانی می‌شود.

منبع: سازمان سنجش