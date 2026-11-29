باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رأی‌دهندگان سوئیسی امروز یکشنبه درباره کاهش محدودیت‌های صادرات تسلیحات تصمیم می‌گیرند؛ موضوعی حساس که بی‌طرفی سنتی این کشور و آینده صنعت تسلیحاتی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سوئیس بر اساس کنوانسیون‌های لاهه در سال ۱۹۰۷، در جنگ‌های مسلحانه مشارکت نمی‌کند، مگر آنکه مستقیماً تهدید شود و از ارائه حمایت نظامی به طرف‌های درگیر منع شده است.

این سیاست پس از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ با فشار مواجه شد؛ زمانی که برن مانع ارسال مهمات و خودرو‌های جنگی ساخت سوئیس، که پیشتر خریداری شده بودند، از سوی کشور‌های اروپایی به کی‌یف شد.

در پی این محدودیت‌ها، صادرات تسلیحات سوئیس در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به‌شدت کاهش یافت؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره صنعت تسلیحاتی داخلی و توان دفاعی این کشور ایجاد کرد.

پارلمان سوئیس سال گذشته کاهش محدودیت‌های صادرات تجهیزات جنگی را تصویب کرد، اما مخالفان با استفاده از سازوکار همه‌پرسی، این تصمیم را به رأی عمومی گذاشتند.

طرح پیشنهادی که مورد حمایت دولت سوئیس است، اجازه صادرات تسلیحات به ۳۶ کشور غربی را حتی در صورت مشارکت آنها در جنگ‌ها صادر می‌کند؛ اقدامی که پیشتر بر اساس قوانین بی‌طرفی ممنوع بود. همچنین الزام دریافت مجوز برن برای صادرات مجدد تجهیزات خریداری‌شده لغو خواهد شد.

با این حال، این تسهیل شامل اوکراین نمی‌شود و این کشور همچنان از دریافت مستقیم یا غیرمستقیم تجهیزات سوئیسی محروم خواهد ماند.

حامیان این طرح معتقدند کاهش محدودیت‌ها برای حفظ توان دفاعی سوئیس و حمایت از صنعت تسلیحاتی آن ضروری است؛ اما مخالفان هشدار می‌دهند این تغییرات بی‌طرفی سوئیس را تضعیف کرده و خطر استفاده از تسلیحات سوئیسی در جنگ‌های داخلی را افزایش می‌دهد.

وزیر دفاع فرانسه نیز روز جمعه هشدار داد در صورت تداوم محدودیت‌ها، فرصت‌های همکاری صنعتی در آینده کاهش خواهد یافت.

بر اساس نظرسنجی پیش از رأی‌گیری، ۴۹ درصد از شرکت‌کنندگان با کاهش محدودیت‌های صادرات تسلیحات موافق و ۴۸ درصد مخالف بودند که نشان‌دهنده رقابت نزدیک دو طرف است.

منبع: رویترز