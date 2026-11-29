باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امین‌الله بیرانوند با اشاره به شکایت تعدادی از شهروندان اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با معرفی خود در سمت‌های غیرواقعی و ادعای ارتباط با برخی افراد و برخورداری از نفوذ در مراجع قضایی، اعتماد شهروندان را جلب کرده و از آنان مبالغی دریافت کرده است.

به گفته وی، کارآگاهان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم را در محدوده نعمت‌آباد شناسایی و دستگیر کردند.

کشف مدارک جعلی و قراردادهای وکالت

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: در بازرسی از متهم، تعدادی قرارداد با موضوع وکالت قضایی، قطعاتی از کارت‌های شناسایی منتسب به سازمان‌های مختلف و یک برگ حکم مأموریت جعلی منتسب به یکی از سازمان‌های نظامی کشف شد.

بیرانوند با بیان اینکه متهم فاقد پروانه وکالت بوده است، گفت: بر اساس اعترافات وی، مبالغی در حدود ۱۲۰ میلیارد ریال از شهروندان دریافت شده و تاکنون چند نفر از شاکیان شناسایی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و صدور قرار وثیقه به زندان معرفی شده است و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و بررسی ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.