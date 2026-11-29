\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u062c \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u062a\u0631\u0627\u067e\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u06af\u0641\u062a: \u0647\u0631 \u062c\u0627 \u0641\u0631\u062f \u0628\u0627 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u062d\u0631\u06a9\u062a\u06cc \u0631\u0648\u200c\u0628\u0647\u200c\u0631\u0648 \u0628\u0627\u0634\u062f\u060c \u0628\u0647 \u06a9\u0645\u06a9 \u0641\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u062a\u0631\u0627\u067e \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0627\u0631\u062f.\u00a0\n