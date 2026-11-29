باشگاه خبرنگاران جوان- شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و نایب‌رئیس ارشد فیفا، در نامه‌ای خطاب به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند و کسب سهمیه جام جهانی ۲۰۲۷ را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: مایه خرسندی است که قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ تایلند و همچنین کسب سهمیه حضور در جام جهانی فوتبال ساحلی ۲۰۲۷ را به شما و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تبریک بگویم.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادامه با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسیر آماده‌سازی برای حضور در جام جهانی، ابراز اطمینان کرده است که ملی‌پوشان ایران با افتخار در صحنه جهانی نماینده فوتبال کشورمان خواهند بود.

وی همچنین از رئیس فدراسیون فوتبال خواسته است بهترین آرزوها و تبریک‌های او را به بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی به‌دلیل عملکرد درخشانشان ابلاغ کند.