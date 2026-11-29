باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حبیب‌الله مازندرانی، دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی هنری رسام، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با تشریح فلسفه نام‌گذاری این رویداد اظهار کرد: انتخاب عنوان رسام با توجه به دو مفهوم متفاوت، اما مرتبط آن صورت گرفته است؛ در ادبیات هنر، رسام به معنای طراح، نگارگر و تصویرگر است و در اصطلاح نظامی نیز به گلوله‌ای نورانی گفته می‌شود که مسیر حرکت آتش را در میدان نبرد مشخص می‌کند. این دو معنا در مفهوم جشنواره رسام به یکدیگر پیوند خورده‌اند؛ چراکه هنرمند در حوزه دفاع مقدس و مقاومت، با زبان تصویر و هنر، واقعیت‌های تاریخی، رشادت‌ها، ایثار و حماسه‌های یک ملت را به تصویر می‌کشد و اجازه نمی‌دهد گذر زمان موجب فراموشی این رویداد‌ها شود.

مازندرانی با بیان اینکه هنر در شرایط پیچیده رسانه‌ای امروز می‌تواند نقش روشنگرانه داشته باشد، تصریح کرد: همان‌گونه که گلوله رسام مسیر حرکت را در تاریکی مشخص می‌کند، اثر هنری نیز می‌تواند در فضای آمیخته با روایت‌های مختلف و گاه تحریف‌شده، حقیقت را آشکار و مسیر شناخت درست رویداد‌ها را برای نسل جدید روشن کند.

رسام هفتم؛ پیوند جشنواره هنری، یادواره شهدا و سوگواره اجتماعی

دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی هنری رسام، تفاوت اصلی این دوره با دوره‌های گذشته را در گستردگی موضوعات و رویکرد محتوایی آن دانست و گفت: موضوعاتی همچون جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، تشییع قائد شهید و حضور و همراهی مردم، از محور‌های ویژه جشنواره امسال هستند که هویت متفاوتی به این دوره بخشیده‌اند.رسام هفتم در عین حال سه کارکرد مکمل دارد؛ این رویداد از یک سو جشنواره‌ای هنری برای ارزیابی آثار از منظر فرم، محتوا و زیبایی‌شناسی است، از سوی دیگر یادواره‌ای برای ثبت و بازخوانی حماسه شهدا و همچنین سوگواره‌ای برای بازتاب تجربه‌های عاطفی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود.

مازندرانی با اشاره به جایگاه سوگ در فرهنگ ایرانی و اسلامی اظهار کرد: در این فرهنگ، سوگواری صرفاً به معنای پایان یک واقعه نیست، بلکه می‌تواند نقطه آغاز حرکت، آگاهی و جوشش اجتماعی باشد. همان‌گونه که فرهنگ عاشورا نمونه‌ای از تبدیل سوگ به معنا و پایداری است، هنر نیز می‌تواند تجربه فقدان را به زبانی برای بازخوانی هویت و تقویت مفاهیم مقاومت تبدیل کند.

وی ادامه داد: از منظر جامعه‌شناسی هنر، رسام هفتم تنها یک گردهمایی هنری یا مراسم آیینی نیست، بلکه بستری برای بازتولید معنا در شرایط بحرانی و تاریخی است. هدف این دوره صرفاً ثبت تصاویر رویداد‌ها نیست، بلکه ترسیم سیمای مردمی است که در مقاطع دشوار، نقش‌آفرین و همراه بوده‌اند.

بازنمایی نقش مردم در تحولات؛ محور تازه سینمای مقاومت

دبیر جشنواره رسام با اشاره به اضافه شدن موضوع تشییع قائد شهید و حضور گسترده مردم به محور‌های این دوره بیان کرد: یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر جامعه، سرمایه اجتماعی آن است و حضور مردم در چنین رویداد‌هایی می‌تواند جلوه‌ای از همبستگی و مشارکت اجتماعی باشد.در جشنواره هفتم تلاش شده است نقش مردم در کنار سایر عناصر روایت مقاومت بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ مردمی که در موقعیت‌های مختلف، نقش‌های گوناگونی از جمله همراهی، پشتیبانی و سوگواری را بر عهده داشته‌اند.

مازندرانی این رویکرد را نوعی بازنگری در شیوه روایت سینمای دفاع مقدس دانست و گفت: در این دوره تلاش کرده‌ایم روایت‌ها تنها به شخصیت‌های فرماندهی و چهره‌های نظامی محدود نماند و حضور و اراده اجتماعی مردم نیز در آثار هنری بازتاب پیدا کند.

وی تأکید کرد: دبیرخانه جشنواره به دنبال ایجاد تعادل میان ساختار حرفه‌ای یک رویداد هنری، فضای عاطفی و سوگواره‌ای و همچنین کارکرد تاریخی و یادمانی آن است.

صداقت در روایت؛ معیار پیوند سینمای مستند و داستانی

مازندرانی با اشاره به ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای در بازنمایی رویداد‌های اخیر اظهار کرد: در تولید آثار مستند، امانت‌داری، دقت و پایبندی به واقعیت اهمیت اساسی دارد و در آثار داستانی نیز تخیل هنری باید به حقیقت انسانی و ماهیت رویداد وفادار بماند.

وی افزود: جشنواره رسام با توجه به تفاوت‌های ماهوی این دو گونه سینمایی، تلاش می‌کند ضمن احترام به قواعد سینمای مستند، زمینه استفاده از ظرفیت‌های روایت داستانی برای پرداختن به ابعاد انسانی و عاطفی وقایع را نیز فراهم کند.

بیش از نیمی از آثار رسام در بخش موسیقی و هنر‌های تجسمی

دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی هنری رسام، توسعه بخش‌های هنری را از تغییرات مهم این دوره برشمرد و گفت: مقاومت و دفاع مقدس تنها در قالب فیلم و سینما قابل روایت نیست و موسیقی، عکاسی و هنر‌های تجسمی نیز ظرفیت‌های گسترده‌ای برای انتقال مفاهیم و تجربه‌های مشترک دارند. اضافه شدن بخش‌های موسیقی و هنر‌های تجسمی با هدف توجه جدی‌تر به ظرفیت هنرمندان این رشته‌ها و فراهم کردن فرصت مشارکت گسترده‌تر در جشنواره انجام شده است.

مازندرانی با اشاره به آمار آثار دریافتی اظهار کرد: از مجموع ۶ هزار و ۵۹۳ اثر ارسال‌شده به دبیرخانه هفتمین جشنواره رسام، تعداد ۳ هزار و ۶۳۸ اثر به حوزه هنر‌های تجسمی و موسیقی اختصاص دارد که بیش از نیمی از آثار دریافتی را شامل می‌شود.

وی این آمار را نشان‌دهنده ظرفیت بالای رشته‌های مختلف هنری برای ورود به عرصه تولید آثار مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت دانست.

مشارکت نزدیک به ۲ هزار هنرمند؛ کیفیت همچنان اولویت جشنواره

مازندرانی با تأکید بر اینکه تعداد آثار به‌تنهایی معیار ارزیابی موفقیت جشنواره نیست، گفت: گستردگی مشارکت هنرمندان اهمیت دارد، اما اولویت اصلی دبیرخانه، کیفیت آثار از نظر محتوا، خلاقیت، ساختار هنری و میزان اثرگذاری است.



وی افزود: در هفتمین دوره جشنواره حدود یک‌هزار و ۹۸۵ هنرمند آثار خود را ارسال کرده‌اند و به‌طور میانگین هر هنرمند ۳.۳ اثر به دبیرخانه ارائه داده است. هدف این است که آثار دریافتی علاوه بر برخورداری از توانایی‌های فنی، دارای نگاه تازه و روایت قابل تأمل باشند و بتوانند ارتباط مؤثری با مخاطبان برقرار کنند , این روزها مراحل پایانی داوری را سپری می کنیم.

کارگاه‌های تخصصی و تعامل با سینماگران برای ارتقای کیفیت آثار

وی با اشاره به اهمیت آموزش و توانمندسازی هنرمندان اظهار کرد: ارتقای سطح کیفی تولیدات هنری باید از مرحله شکل‌گیری ایده آغاز شود و نمی‌توان تمام مسئولیت آن را به مرحله داوری موکول کرد. برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ایجاد فرصت مشاوره، گفت‌وگوی حرفه‌ای میان هنرمندان و بهره‌گیری از تجربه سینماگران باسابقه، می‌تواند در شکل‌گیری آثار پخته‌تر و حرفه‌ای‌تر مؤثر باشد.

وی با اشاره به تجربه دوره ششم جشنواره در سیرجان گفت: در آن دوره نزدیک به ۵۰ نفر از کارگردانان، تهیه‌کنندگان، منتقدان و فیلمنامه‌نویسان حرفه‌ای کشور حضور داشتند و کارگاه‌ها و نشست‌های آموزشی متعددی برگزار شد. امیدواریم در دوره پیش‌رو نیز این ظرفیت آموزشی تقویت شود.

پروژه «چهل شاهد»؛ گامی برای شناسایی و حمایت از فیلم‌سازان جوان

دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی هنری رسام، حمایت از استعداد‌های جوان را از اهداف مهم این رویداد عنوان کرد و گفت: جشنواره باید فراتر از یک فضای رقابتی عمل کند و فرصت دیده‌شدن، یادگیری، ارتباط با فعالان حرفه‌ای و ورود به مسیر تولید را برای فیلم‌سازان جوان فراهم آورد.

وی با اشاره به اجرای پروژه «چهل شاهد» در سال گذشته اظهار کرد: در این طرح، ۴۰ هنرمند و فیلم‌ساز جوان از نقاط مختلف کشور مشارکت داشتند و آثار متعددی تولید کردند که بخشی از خروجی آن در جشنواره رسام مورد توجه قرار گرفت.ایجاد زمینه ارتباط میان هنرمندان جوان و سینماگران باتجربه و فراهم کردن فرصت‌های تولیدی، از جمله مسیر‌هایی است که می‌تواند به استمرار فعالیت این استعداد‌ها کمک کند.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان سینمایی دفاع مقدس برای حمایت از تولیدات سینمایی بیان کرد: ارتباط با فیلم‌سازان نباید با پایان جشنواره و برگزاری مراسم اختتامیه متوقف شود؛ بلکه باید در ادامه مسیر تولید نیز همراهی و پشتیبانی از هنرمندان وجود داشته باشد.

دبیر جشنواره رسام ادامه داد: سازمان سینمایی دفاع مقدس در کنار برگزاری جشنواره، حمایت از فیلم‌سازانی را که علاقه‌مند به تولید آثار داستانی و سینمایی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت هستند، دنبال می‌کند. این حمایت‌ها می‌تواند حوزه‌های محتوایی، پشتیبانی و تولید را در بر بگیرد و هدف آن فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت فیلم‌سازان و تولید آثار اثرگذار در این عرصه است.

تأمین مالی؛ چالش اصلی پیش‌روی سینمای دفاع مقدس

مازندرانی با اشاره به مشکلات ساختاری سینمای دفاع مقدس اظهار کرد: این حوزه با کمبود سوژه، موضوع یا نیروی انسانی متخصص مواجه نیست و نمی‌توان تمام مشکلات آن را به عملکرد یک نهاد مشخص نسبت داد؛ بلکه یکی از مهم‌ترین موانع، محدودیت منابع مالی و دشواری تأمین هزینه‌های تولید آثار باکیفیت است.ساخت فیلم‌هایی با استاندارد‌های حرفه‌ای و برخورداری از امکانات فنی مناسب، نیازمند منابع مالی قابل توجهی است که تأمین آن از توان یک دستگاه به‌تنهایی خارج است.

دبیر جشنواره رسام با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های مختلف فرهنگی و اجرایی تصریح کرد: حمایت از سینمای دفاع مقدس باید به مسئولیتی مشترک تبدیل شود و سازمان‌هایی که در چارچوب وظایف خود از ظرفیت بودجه مسئولیت اجتماعی برخوردارند، می‌توانند با سازوکار‌های مشخص و شفاف در تأمین مالی تولیدات فرهنگی مشارکت کنند.

وی ایجاد سازوکار‌های پایدار حمایتی، تجمیع منابع مالی چند نهاد برای اجرای پروژه‌های مشترک و تعیین سهم مشخصی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای تولید آثار فرهنگی را از راهکار‌های قابل پیگیری در این زمینه دانست.

مازندرانی با بیان اینکه هیچ جشنواره‌ای به‌تنهایی قادر به رفع تمام مشکلات یک جریان هنری نیست، گفت: جشنواره‌ها می‌توانند با معرفی آثار تازه، ایجاد فرصت برای تجربه‌های متفاوت و تقویت ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان، در اصلاح و تقویت مسیر تولید نقش‌آفرینی کنند.رفع موانع ساختاری سینمای دفاع مقدس نیازمند همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد‌های فرهنگی و دستگاه‌های مسئول است و سازمان سینمایی دفاع مقدس نیز در چارچوب مأموریت خود، سازوکار‌های حمایتی و پشتیبانی را دنبال می‌کند.

دبیر جشنواره رسام خاطرنشان کرد: فیلم‌سازانی که فیلمنامه تأییدشده در حوزه دفاع مقدس و مقاومت دارند، می‌توانند از حمایت‌های سازمان سینمایی دفاع مقدس برخوردار شوند.

داوری تخصصی با حضور چهره‌های سینما و هنر

وی درباره معیار‌های ارزیابی آثار در هفتمین دوره جشنواره اظهار کرد: رسام یک جشنواره موضوعی است و آثار باید در چارچوب محور‌های تعیین‌شده و متناسب با قالب‌های مختلف فیلم، موسیقی، هنر‌های تجسمی و فضای مجازی مورد ارزیابی قرار گیرند.

مازندرانی با اشاره به ترکیب هیئت‌های داوری گفت: در بخش سینمایی، چهره‌هایی همچون علی غفاری، جواد افشار، شاهین باباپور و اکبر منصورفلاح حضور دارند. در بخش موسیقی نیز مجید اخشابی، محمدرضا چراغعلی و مصطفی محدثی و در بخش هنر‌های تجسمی سیدعباس میرهامسی، فرهاد سلیمانی و حسین بهرامی مسئولیت داوری آثار را بر عهده دارند.

وی تأکید کرد: ارزیابی آثار تنها به یک شاخص محدود نمی‌شود و توانایی فنی، خلاقیت، صداقت در روایت و تأثیرگذاری بر مخاطب باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. پیام اثر زمانی ماندگار خواهد بود که در ساختار هنری آن به‌درستی شکل گرفته و برای مخاطب قابل لمس باشد.

نمایش آثار برگزیده در استان‌ها و برنامه‌ریزی برای پخش تلویزیونی

دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی هنری رسام درباره برنامه‌های پس از پایان جشنواره نیز گفت: آثار برگزیده در قالب‌های مختلف دسته‌بندی و برای ادارات کل استانی بنیاد در سراسر کشور ارسال می‌شوند تا در برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی استان‌ها به نمایش گذاشته شوند.

وی افزود: بارگذاری آثار منتخب در پایگاه اینترنتی جشنواره برای دسترسی علاقه‌مندان نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.مذاکراتی نیز با یکی از شبکه‌های تلویزیونی برای نمایش و بررسی آثار در قالب مجموعه‌ای از برنامه‌های تلویزیونی انجام شده است که در صورت نهایی شدن، فیلم‌سازان و کارشناسان نیز در این برنامه‌ها حضور خواهند داشت.

وی در پایان خطاب به فیلم‌سازان جوان تأکید کرد: انتخاب درست داستان و پرداخت مناسب آن، مهم‌ترین نقطه آغاز تولید یک اثر موفق است و هنگامی که قصه به‌درستی شکل بگیرد، پیام اثر نیز می‌تواند ارتباط خود را با مخاطب برقرار کند.