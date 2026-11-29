باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده مرزبانی فراجا از درگیری مرزبانان با اشرار مسلح در مرزهای جنوب شرق کشور خبر داد و گفت: در این عملیات ۹ نفر دستگیر و مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از آنها کشف و ضبط شد.

سردار سرتیپ علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مرزداران استان سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات مناطق مرزی به سرنخ‌هایی از قصد تعرض و همچنین اقدام خرابکارانه اشرار مسلح مطلع شده و تشدید اقدامات کنترلی را در دستور کار قرار دادند.

وی با اشاره به محاصره عملیاتی اشرار مسلح توسط مرزبانان افزود: مرزبانان در درگیری مسلحانه با اشرار مسلح توانستند با برتری عملیاتی و رزمی اشرار مسلح را زمین‌گیر و ۹ نفر از آنان را دستگیر کنند.

️فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: در بازرسی از بار همراه این اشرار مسلح شامل هشت نفر مرد و یک نفر زن تعداد سه قبضه سلاح کلاش، ۲ قبضه کلت، یک نارنجک جنگی دستی، چهار تیغه خشاب، ۱۷۵ فشنگ جنگی کلاش، ۲ عدد دوربین دید در روز به همراه یک دستگاه گوشی و فلش کشف شد.

وی تاکید کرد: امنیت کنونی مرزهای جنوب شرق کشور نتیجه هوشیاری و همراهی مردم خونگرم منطقه با مأموران مرزبانی و سایر دستگاه‌های امنیتی است و قطعا تداوم آن نیز بدون مشارکت جدی آنها میسر نخواهد شد.