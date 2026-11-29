باشگاه خبرنگاران جوان - نقی شهابی‌مجد با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای تقویت ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: در پی اخذ استجازه از رهبر معظم انقلاب و تخصیص منابع لازم برای تأمین ذخایر راهبردی، فرآیند خرید و ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز با هدف افزایش آمادگی کشور در برابر اختلال در زنجیره تأمین آغاز شد.

وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، محدودیت‌های بازار دارویی کشور بود؛ چراکه تأمین حجم قابل‌توجهی از دارو و تجهیزات پزشکی از بازاری که خود با محدودیت عرضه برخی اقلام مواجه است، نیازمند برنامه‌ریزی و زمان‌بندی دقیق بود همچنین انعقاد قراردادهای تأمین ذخایر راهبردی به هماهنگی‌های مالی، ارزی و اجرایی نیاز داشت.

شهابی‌مجد با اشاره به روند اجرای قراردادهای منعقدشده تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد کالاهای موضوع این قراردادها تحویل گرفته شده و بخشی از قراردادهای باقی‌مانده نیز به دلیل محدودیت‌های ارزی، مشکلات انتقال منابع مالی و موانع حمل‌ونقل بین‌المللی با تأخیر مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به گزارش‌های مستمر درباره وضعیت ذخایر راهبردی کشور گفت: در نخستین ارزیابی‌ها، میزان تاب‌آوری کشور در صورت انسداد کامل مسیرهای تأمین حدود پنج ماه برآورد شده بود، اما بر اساس آخرین گزارش، این میزان به ۶ ماه افزایش یافته است که بیانگر بهبود ظرفیت ذخیره‌سازی و آمادگی کشور برای مواجهه با شرایط بحرانی است.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در اطلاع‌رسانی درباره ذخایر راهبردی خاطرنشان کرد: جزئیات میزان و ترکیب ذخایر دارویی از اطلاعات حساس محسوب می‌شود و انتشار آن باید با توجه به شرایط کشور و منافع ملی صورت گیرد.

شهابی‌مجد تأکید کرد: تقویت ذخایر راهبردی تنها به معنای افزایش موجودی انبارها نیست، بلکه هدف اصلی، تضمین استمرار تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و حفظ خدمات درمانی در شرایط اختلال یا انسداد مسیرهای تأمین است؛ از این رو تکمیل قراردادهای راهبردی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین همچنان از اولویت‌های سازمان غذا و دارو به شمار می‌رود.

منبع: سازمان غذا و دارو