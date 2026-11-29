باشگاه خبرنگاران جوان - مصوبه اجرای طرح رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی در تهران به مدت دو ماه، با رأی موافق ۱۲ عضو شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

در جریان رأی‌گیری این مصوبه، ۲ عضو شورا رأی مخالف دادند و ۴ عضو نیز در رأی‌گیری شرکت نکردند. بر این اساس، طرح رایگان‌سازی خدمات مترو و اتوبوسرانی تهران برای مدت دو ماه به تصویب شورای شهر رسید.

همچنین؛ پیشنهاد مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، برای فراهم شدن امکان پرداخت داوطلبانه بهای خدمات مترو از سوی شهروندان، با ۱۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع یا عدم مشارکت در رأی‌گیری به تصویب رسید.

بر اساس این پیشنهاد، شرکت مترو موظف شد سازوکاری فراهم کند تا شهروندانی که تمایل دارند، بتوانند به‌صورت داوطلبانه هزینه سفر خود را پرداخت کنند.

این پیشنهاد در جریان بررسی مصوبه رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی در شورای شهر تهران مطرح شد و پس از رأی‌گیری، با کسب اکثریت آرا به تصویب رسید.