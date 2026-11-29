باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران و عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، با انتقاد از روند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، نسبت به نبود شفافیت در محاسبات کارشناسی، عدم پرداخت کامل مطالبات گندمکاران و بی‌توجهی به نرخ‌های مصوب هشدار داد.

هاشمی با اشاره به روند تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و رقم ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومان مطرح‌شده برای این محصول، اظهار کرد: قیمت پیشنهادی جدید مبنای کارشناسی مشخص و شفافی ندارد و این موضوع می‌تواند بر انگیزه تولیدکنندگان و روند کشت گندم در کشور اثرگذار باشد.

وی با هشدار نسبت به احتمال کاهش سطح زیر کشت گندم و عدم تحویل محصول از سوی کشاورزان به دولت، افزود: وقتی انسان دچار خطا می‌شود، هزار و یک توضیح برای آن می‌آورد؛ اما در حال حاضر دولت حتی پول گندم سال گذشته را به‌طور کامل پرداخت نکرده است.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران تأکید کرد: اعضای شورای قیمت‌گذاری وظیفه دارند قیمت واقعی محصولات را به تصویب برسانند، نه اینکه با وعده‌های توخالی، کشاورزان را در انتظار نگه دارند.

هاشمی با اشاره به اختلاف میان نرخ پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه و قیمت کارشناسی بررسی‌شده در کمیته ویژه آنالیز قیمت تمام‌شده گندم، گفت: سازمان برنامه و بودجه قیمت ۶۲ تا ۶۵ هزار تومان را پیشنهاد داده بود، در حالی که نرخ ۸۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم، بر اساس محاسبات دقیق وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی این وزارتخانه و استعلام از ۳۲ سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها تعیین شده بود و این رقم به اجماع رسیده بود.

وی با انتقاد از مطرح شدن نرخ ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومان برای خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: مشخص نیست این عدد بر چه مبنایی و توسط چه کسی پیشنهاد شده است، چراکه این رقم حتی در کارگروه ویژه آنالیز قیمت تمام‌شده نیز مطرح نشده بود.

هاشمی در پایان با تأکید بر ضرورت تعیین قیمت خرید تضمینی بر مبنای هزینه‌های واقعی تولید و رعایت حقوق کشاورزان، هشدار داد که بی‌توجهی به مطالبات و انتظارات تولیدکنندگان می‌تواند بر تصمیم آنها برای کشت و تحویل گندم در سال زراعی آینده تأثیرگذار باشد.