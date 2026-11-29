باشگاه خبرنگاران جوان – هادی حق‌شناس، استاندار گیلان عصر دیروز (شنبه ۷ آذر ماه) در جلسه بررسی راه‌اندازی اسکله بندر کیاشهر با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و شیلاتی این منطقه گفت: با اجرای بند تنظیمی آب، مدیریت منابع آبی و رفع موانع موجود، زمینه احیای اسکله قدیمی این بندر و استفاده از ظرفیت‌های این مجموعه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.

او با اعلام موافقت با اصل اجرای بند تنظیمی آب افزود: دستگاه‌های مسئول باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، چارچوب مالی و اجرایی طرح را مشخص کنند تا زمینه مشارکت سرمایه‌گذار و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

احیای زیرساخت‌های اسکله با مشارکت سرمایه‌گذار

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید با بررسی ظرفیت‌های موجود، نحوه مشارکت سرمایه‌گذار، تعهدات اجرایی و مراحل تکمیل طرح را مشخص کنند. به گفته حق‌شناس، استفاده از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی برای تکمیل زیرساخت‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که امکان بهره‌برداری اقتصادی و گردشگری از مجموعه فراهم شود.

او همچنین به اهمیت استفاده مؤثر از منابع آب شیرین استان گیلان اشاره کرد و گفت: در شرایطی که برای شیرین‌سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی کشور هزینه‌های قابل توجهی صرف می‌شود، باید از ظرفیت منابع آبی این استان با رعایت الزامات زیست‌محیطی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد.

بهره‌برداری از ۵۶ هکتار ظرفیت آبزی‌پروری

استاندار گیلان با اشاره به وجود ۲۸ استخر ۲ هکتاری در محدوده اجرای طرح افزود: با تأمین آب مورد نیاز، امکان فعال‌سازی ۵۶ هکتار ظرفیت پرورش ماهی فراهم خواهد شد که می‌تواند زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های شیلاتی در منطقه را فراهم کند.

حق‌شناس با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های آبزی‌پروری در گمیشان و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند سردخانه و مراکز تکثیر میگو تصریح کرد: بهره‌گیری از تجربیات این حوزه می‌تواند به توسعه فعالیت‌های شیلاتی بندر کیاشهر کمک کند. او تعیین نوع فعالیت و گونه آبزی قابل پرورش را منوط به بررسی شرایط فنی، ظرفیت زیرساخت‌ها و پیشنهاد سرمایه‌گذار دانست.

طرح گردشگری آبی در محدوده اسکله قدیمی اجرایی می‌شود

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت گردشگری اسکله بندر کیاشهر تصریح کرد: اجرای بند تنظیمی و افزایش سطح آب در محدوده طرح می‌تواند زمینه ایجاد فضا‌های تفریحی و توسعه فعالیت‌هایی مانند قایق‌سواری را فراهم کند. به گفته حق‌شناس، مجموعه گردشگری بندر کیاشهر باید با بهره‌گیری از ویژگی‌های طبیعی و موقعیت منطقه، در کنار مقاصدی مانند بندر انزلی و آستارا، به جاذبه‌ای متمایز برای گردشگران تبدیل شود.

او ساخت اسکله پشتیبانی مزارع پرورش ماهی در قفس را از تعهدات ضروری سرمایه‌گذار عنوان کرد و گفت: این اسکله باید با هدف پهلوگیری شناورها، تأمین تجهیزات و ارائه خدمات پشتیبانی به فعالان صنعت پرورش ماهی در قفس احداث شود.

استاندار با بیان اینکه مالکیت این اسکله متعلق به شیلات خواهد بود، افزود: خدمات این مجموعه نباید به یک سرمایه‌گذار محدود شود، بلکه باید در اختیار تمامی فعالان حوزه پرورش ماهی در قفس در محدوده شهرستان آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر قرار گیرد. حق‌شناس با اشاره به ضرورت شفافیت در فرآیند واگذاری مجموعه اظهار داشت: ارزش عرصه باید با نظر ۳ کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود تا میزان اجاره یا سهم دولت بر مبنای ارزیابی کارشناسی مشخص شود.

او همچنین خواستار تعیین دقیق تعهدات مالی و اجرایی سرمایه‌گذار، حفظ حقوق دولت و بررسی امکان تأمین و رهاسازی ماهی در منابع آبی استان به عنوان بخشی از تعهدات سرمایه‌گذار شد و تسریع در تدوین چارچوب مالی و اجرایی طرح، ابلاغ رسمی تعهدات به سرمایه‌گذار و بررسی ظرفیت ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را از اقدامات مورد نیاز برای پیشبرد احیای اسکله بندر کیاشهر اعلام کرد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان