باشگاه خبرنگاران جوان - الیاس جویبان اظهار کرد: در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی، موضوع افزایش سهمیه کولبری استان خراسان جنوبی پیگیری شد اما با این درخواست موافقت نشد و سهمیه ۱۱۰ میلیون دلاری خراسان جنوبی بدون تغییر باقی ماند.

وی افزود: با موافقت استاندار خراسان جنوبی مقرر شد برای استفاده تعداد بیشتری از خانوارهای واجد شرایط، سهم هر کولبر متناسب با تعداد افراد شناسایی‌شده بازنگری و کاهش یابد تا افراد بیشتری بتوانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۱۶ هزار نفر در استان برای بهره‌مندی از طرح کولبری شناسایی شده‌اند و با اصلاح سهم هر مشمول، زمینه اضافه شدن حدود چهار هزار نفر به جمع مشمولان فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تجربه سایر استان‌ها در اجرای این سیاست تصریح کرد: برخی استان‌ها با کاهش سهم هر کولبر از ۷۳۳ دلار به ۶۰۰ دلار، تعداد افراد بهره‌مند از سهمیه را افزایش داده‌اند و خراسان جنوبی نیز این رویکرد را برای توزیع عادلانه‌تر سهمیه دنبال می‌کند.

جویبان با بیان اینکه طرح کولبری در حمایت از معیشت خانوارهای مشمول نقش دارد، عنوان کرد: به‌طور متوسط ماهانه حدود ۹ هزار و ۷۰۰ سرپرست خانوار از مجموع ۱۲ هزار و ۵۰۰ سرپرست خانوار مشمول در استان از مزایای این طرح بهره‌مند شده و عواید آن را دریافت کرده‌اند.

وی درباره عملکرد این طرح از ابتدای سال جاری نیز یادآور شد: ارزش ثبت آماری کالاها در رویه کولبری از ۵۷ میلیون دلار فراتر رفته و در این مدت ۷۸ هزار و ۱۳۵ سهم کولبری مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فعالیت در این حوزه افزود: در پی درخواست واحدهای تولیدی و کارگزاران استان، تقریبا تمامی اقلام مورد نیاز که در جلسات شورای ساماندهی بررسی و تصویب شده بود، از سوی سازمان توسعه تجارت به فهرست کالاهای مجاز در رویه کولبری اضافه شد.

وی با اشاره به فعالیت کارگزاران این طرح بیان کرد: اکنون حدود ۴۴ کارگزار در حوزه کولبری استان فعالیت دارند و درخواست متقاضیانی که برای همکاری اعلام آمادگی کرده بودند، پس از بررسی‌های اولیه توسط اتاق تعاون استان و شورای ساماندهی تایید شده است.

جویبان اضافه کرد: همچنین ۶ کارگزار جدید درخواست فعالیت ارائه کرده‌اند که اسامی آنان ارسال شده و پس از طی مراحل مربوط، در سامانه ثبت خواهند شد.

وی تاکید کرد: هدف از بازنگری در سهم هر کولبر، توزیع عادلانه‌تر سهمیه موجود و فراهم کردن امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از خانوارهای واجد شرایط خراسان جنوبی از منافع این طرح است.