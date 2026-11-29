باشگاه خبر نگاران جوان - مراسم افتتاحیه رسمی پیست بین‌المللی اسکی توچال با حمل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیست توسط بهرام ساوه‌شمشکی، رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، علیداد ساوه‌شمشکی، المپین اسبق اسکی ایران و جمعی از مربیان مدرسه اسکی شهید اردلان ساوجی توچال آغاز شد.

در ادامه، اعضای تیم ملی اسکی صحرانوردی و بیاتلون با اجرای برنامه‌ای نمایشی، مهارت‌های خود را در رشته بیاتلون، ترکیبی از اسکی صحرانوردی و تیراندازی، به نمایش گذاشتند.

روح‌الله امداد، مدیرعامل شرکت تله‌کابین توچال، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی پیست و توسعه زیرساخت‌های این مجموعه ارائه کرد.

بهرام ساوه‌شمشکی، رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، در سخنانی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی، وجود ارتفاعات و مجموعه‌ای همچون توچال در مجاورت پایتخت را از نعمات بزرگ الهی دانست و بر ضرورت بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم از این ظرفیت ارزشمند تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه کمی و کیفی پیست‌های اسکی کشور اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های ورزش‌های زمستانی و فراهم کردن زمینه دسترسی اقشار مختلف جامعه به این ورزش‌ها، علاوه بر ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی، موجب گسترش ورزش همگانی، شناسایی استعدادهای جدید و توسعه ورزش حرفه‌ای شده و در نهایت زمینه‌ساز رشد ورزش قهرمانی و افزایش موفقیت ورزشکاران کشور در عرصه‌های بین‌المللی خواهد بود.

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری میان فدراسیون، هیأت‌های استانی و مجموعه‌های بهره‌بردار پیست‌های اسکی در مسیر توسعه پایدار ورزش‌های زمستانی کشور تأکید کرد.

در جریان این مراسم، دستگاه جدید تله‌اسکی بشقابی توچال نیز به‌طور رسمی به بهره‌برداری رسید.

بهرام ساوه‌شمشکی، رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، عیسی ساوه‌شمشکی، نایب‌رئیس کنفدراسیون اسکی آسیا، پورتقی، مدیرعامل هلدینگ سیاحتی بنیاد مستضعفان و جانبازان، مرتضی ساوه‌شمشکی، رئیس هیأت اسکی و ورزش‌های زمستانی استان تهران، روح‌الله امداد، مدیرعامل شرکت تله‌کابین توچال و مهرداد ملازاده، مدیر فنی دستگاه‌های بالابر، از حاضران در این مراسم بودند.

موسی ساوه‌شمشکی، رئیس کمیته توسعه و تأمین پیست‌های اسکی کشور، علیداد ساوه‌شمشکی، مشاور فنی و عضو هیأت‌رئیسه هیأت اسکی و ورزش‌های زمستانی استان تهران، عباس شفیعی، مدیر هتل توچال، حسین خاکباز، سرپرست دبیری هیأت اسکی و ورزش‌های زمستانی استان تهران، احسان اسماعیلی، رئیس هیأت اسکی استان کرمانشاه، محمدرضا ساوه‌درودی، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون، عباس الیاسی، مدیر مدرسه اسکی شهید اردلان ساوجی توچال و میلاد فضلعلی، مدیر پیست اسکی توچال، به همراه جمعی از مقامات کشوری و لشکری، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزش‌های زمستانی نیز در این مراسم حضور داشتند.