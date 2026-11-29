باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در جلسه کارگروه مدیریت مصرف سوخت و انرژی وزارت کشور، ضمن بررسی آخرین گزارش‌ها از وضعیت تأمین و مصرف سوخت و انرژی، اقدامات اجرایی، میزان پیشرفت و نحوه پیاده‌سازی مصوبات کارگروه در دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی و استانداری‌ها، بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی، اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری انرژی و پایبندی همه بخش‌های حاکمیت به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت تأکید کرد.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی، نقش رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی را در آگاهی‌بخشی عمومی و ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال منابع انرژی بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: همه رسانه‌ها، از جمله رسانه ملی، در کنار نقدهایی که نسبت به دولت دارند، بخشی از برنامه‌ها و تولیدات خود را به ترویج الگوی صحیح مصرف، استفاده درست از سوخت و انرژی و پرهیز از اسراف و بدمصرفی اختصاص دهند.

دولت شبانه‌روزی در حال اعمال و پیگیری مدیریت مصرف سوخت و انرژی در کشور است

پزشکیان با اشاره به گستره اقدامات دولت در مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: دولت به‌صورت شبانه‌روزی و در همه سطوح، از استان‌ها، شهرها، روستاها و محلات تا کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی، در حال اعمال و پیگیری برنامه‌های مدیریت مصرف سوخت و انرژی است و تحقق مؤثر این رویکرد مستلزم همکاری، هماهنگی و همراهی همه نهادها و بخش‌های حاکمیت است.

مدیرانی که دستورالعمل‌های مدیریت مصرف سوخت را اجرا نکنند با تذکر و عزل مواجه می‌شوند

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مدیریت مصرف در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که از چارچوب‌های تعیین‌شده خارج شوند و مصوبات و دستورالعمل‌های مدیریت مصرف سوخت و انرژی را رعایت نکنند، ابتدا تذکر دریافت خواهند کرد و در صورت استمرار عدم رعایت، مدیر مربوطه عزل خواهد شد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه میزان پایبندی مدیران به مدیریت مصرف سوخت و انرژی، یکی از شاخص‌های جدی ارزیابی عملکرد مدیریتی در شرایط کنونی است، افزود: بانک‌ها، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها، ادارات و همه دستگاه‌ها و بخش‌های اجرایی باید به‌طور کامل از مصوبات دولت در حوزه مدیریت مصرف تبعیت کنند و اجرای این سیاست نباید محدود به بخشی از دستگاه‌ها یا سطوح مدیریتی باشد.

عبور از شرایط کنونی بدون ایجاد بحران و اختلال در فعالیت‌های کشور امکان‌پذیر است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه عبور از شرایط کنونی بدون ایجاد بحران و اختلال در فعالیت‌های کشور امکان‌پذیر است، اظهار کرد: معتقدم می‌توانیم بدون بحران از این مرحله عبور کنیم؛ چراکه بخش مهمی از مشکلات ناشی از مصرف اضافی و هدررفت انرژی است. هدف و تلاش دولت این است که مصرف صحیح، متناسب و به‌اندازه را به‌عنوان یک الگوی پایدار در جامعه نهادینه کند.

پزشکیان از تدوین و توزیع بسته‌های آموزشی و راهنماهای تخصصی در حوزه فرهنگ‌سازی مصرف و بهینه‌سازی انرژی خبر داد و بر توسعه راهکارهای فنی و مهندسی، اصلاح و بهینه‌سازی ساختمان‌ها، تجهیزات و تأسیسات با هدف کاهش اتلاف انرژی تأکید کرد.

برای احیای ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا سه‌شیفته کار می‌کنیم

رئیس‌جمهور با اشاره به‌ضرورت تقویت ظرفیت‌های تولیدی صنعت نفت و گاز، اظهار کرد: مجموعه‌های فعال در صنعت نفت و گاز برای احیای ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، با برنامه‌ریزی و بسیج ظرفیت‌های اجرایی، به‌صورت سه‌شیفت فعالیت خواهند کرد تا روند بازسازی، تکمیل طرح‌ها و افزایش ظرفیت‌های تولیدی با جدیت دنبال شود.

منبع: ریاست‌جمهوری