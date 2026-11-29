باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر جهانگیر در جمع تعدادی از مدیران سازمان بازرسی، مسئله جمعیت را از مؤلفه‌های مهم اقتدار و پیشرفت ایران دانست و اظهار داشت: همان‌گونه که در پیام مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است، مسئله جمعیت با ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور پیوند خورده و دستیابی به جمعیت مطلوب مستلزم توجه همه‌جانبه به تحکیم بنیان خانواده، تسهیل ازدواج جوانان، حمایت از فرزندآوری، تأمین سلامت و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و الزامات مورد نیاز خانواده‌هاست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، افزود: سازمان بازرسی کل کشور در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و سند تحول و تعالی قوه قضاییه، از نخستین دستگاه‌هایی بود که با هدف نظارت بر حسن اجرای این قانون، قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تشکیل داد و از سال نخست ابلاغ قانون، برنامه‌های نظارتی و بازرسی را در این حوزه به اجرا گذاشت.

وی با اشاره به نتایج اقدامات نظارتی سازمان تصریح کرد: پیگیری‌های بازرسی‌های تخصصی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی، به اثربخشی‌های قابل توجهی از جمله رشد چندین برابری واگذاری زمین، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بالاتر از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی، افزایش مبلغ ریالی تسهیلات، تدوین و تصویب بیش از ۵۰ آیین‌نامه و دستورالعمل مرتبط با قانون و تعقیب کیفری و انضباطی برخی مدیران مستنکف منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که پیشرفت اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در مقایسه با دو سال نخست اجرای آن، رشد دو برابری داشته است.

جهانگیر با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح اقدامات نظارتی سازمان در این حوزه، دستورات مشخصی را برای تشدید نظارت بر اجرای قانون صادر کرد و خواستار فعال‌سازی حداکثری قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، احصای دقیق تمامی تکالیف قانونی دستگاه‌ها و شناسایی موارد اجرا‌نشده و مغفول‌مانده شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: بازرسی‌های تخصصی باید با بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌های مسئول، موانع اجرایی و قانونی پیش‌روی اجرای قانون را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند. هیچ‌یک از تکالیف قانونی دستگاه‌ها نباید بدون مطالبه و پیگیری باقی بماند و در مواردی که عدم اجرای قانون ناشی از استنکاف یا ترک فعل مدیران است، موضوع باید بدون اغماض از مسیر‌های قانونی و نظارتی تا حصول نتیجه پیگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت تعیین مسئولیت هر یک از بازرسی‌های تخصصی در پیگیری تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و افزود: گزارش‌دهی صرف از وضعیت اجرای قانون کافی نیست؛ بازرسی‌ها باید تا رفع موانع، اجرای تکالیف بر زمین‌مانده و تحقق نتایج مورد انتظار، موضوع را به‌صورت مستمر دنبال کنند. پیشنهاد‌های اصلاحی نیز باید از مرحله ارائه فراتر رفته و اجرای آنها تا حصول نتیجه نهایی مورد پایش قرار گیرد.

جهانگیر خواستار ارزیابی مستمر میزان پیشرفت دستگاه‌ها، سنجش اثربخشی اقدامات نظارتی و ارائه گزارش‌های دقیق، مستند و نتیجه‌محور از وضعیت اجرای قانون شد و تصریح کرد: ملاک ارزیابی عملکرد سازمان در این حوزه، تعداد بازرسی‌ها و مکاتبات انجام‌شده نیست، بلکه میزان تحقق تکالیف قانونی، رفع موانع اجرایی، اصلاح رویه‌های نادرست و برخورد قانونی با مدیران متخلف و مستنکف است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موضوعی ملی و راهبردی است و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، موظف است با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود، اجرای این قانون را به‌طور جدی مطالبه کند.

وی تأکید کرد: هیچ دستگاهی نباید در انجام مسئولیت‌های قانونی خود با کم‌کاری یا ترک فعل از پاسخگویی مصون بماند و سازمان بازرسی باید با نظارت مستمر، مطالبه‌گری مؤثر و پیگیری قاطع، اجرای کامل قانون و صیانت از حقوق خانواده‌ها را تا حصول نتیجه دنبال کند.