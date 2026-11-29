باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، تنها با کنترل مقطعی نقدینگی محقق نمی‌شود و نیازمند اصلاح ریشه‌های خلق پول و فشار بر منابع بانک مرکزی است؛ در این میان، ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور، نقش مهمی در تشدید فشار‌های پولی و تورمی دارد.

به تازگی همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته است: مهار پایدار تورم، مستلزم انضباط بودجه‌ای، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی‌های انرژی، ناترازی‌های بانکی و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است. نمی‌توان از یک‌سو بر منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی فشار وارد کرد و از سوی دیگر انتظار داشت آثار آن بر تورم و ارزش پول ملی ظاهر نشود.

ناترازی بانک‌ها چگونه به تورم دامن می‌زند؟

ناترازی بانکی زمانی شکل می‌گیرد که منابع، درآمد‌ها و دارایی‌های قابل وصول یک بانک با تعهدات و هزینه‌های آن تناسب نداشته باشد. در چنین شرایطی، بانک ممکن است برای پاسخ به نیاز‌های نقدی، پرداخت تعهدات یا ادامه فعالیت، به استقراض از سایر بانک‌ها یا منابع بانک مرکزی وابسته شود؛ در صورت تداوم این وضعیت، نیاز بانک‌های ناتراز به منابع بانک مرکزی می‌تواند به افزایش پایه پولی و در صورت انتقال به شبکه خلق اعتبار، به رشد نقدینگی منجر شود؛ روندی که در صورت تداوم و همراهی سایر عوامل، فشار تورمی را افزایش می‌دهد؛ به بیان ساده، ناترازی یک بانک ممکن است از یک مشکل در ترازنامه همان بانک، به مسئله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل شود.

از همین رو، اصلاح ناترازی بانکی صرفاً اقدامی برای بهبود صورت‌های مالی بانک‌ها نیست، بلکه یکی از ابزار‌های مهم برای جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه و تقویت انضباط پولی به شمار می‌رود.

یکی از پیامد‌های استمرار ناترازی بانک‌ها، افزایش وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی و تشدید فشار بر سیاست‌گذار پولی است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ممکن است میان کنترل نقدینگی و جلوگیری از اختلال در فعالیت شبکه بانکی با دشواری مواجه شود اگر مشکلات ساختاری بانک‌ها بدون اصلاح باقی بماند، سیاست‌هایی مانند محدود کردن رشد ترازنامه یا افزایش هزینه اضافه‌برداشت، ممکن است تنها فشار کوتاه‌مدتی ایجاد کنند و ریشه مشکل همچنان پابرجا بماند.

به همین دلیل، اصلاح ناترازی باید به جای تمرکز صرف بر محدودسازی منابع، به سراغ عوامل ایجادکننده آن از جمله دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات غیرجاری، ضعف مدیریت ریسک، تمرکز تسهیلات، بنگاه‌داری نامناسب و ناکافی بودن سرمایه بانک‌ها برود.

هشدار دیوان محاسبات درباره تداوم ناترازی بانک‌ها

۲۷ آبان ماه نیز دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است بررسی عملکرد نظام بانکی در اجرای ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت از سال ۱۴۰۳ تاکنون، از انحراف از تکالیف قانونی حکایت دارد؛ به‌نحوی‌که علی‌رغم بهبود ظاهری برخی شاخص‌ها، اصلاح واقعی ساختار مالی و رفع ناترازی بانک‌ها محقق نشده و هسته اصلی ناترازی، متشکل از دو بانک بزرگ دولتی و چهار بانک خصوصی، همچنان در وضعیت نامناسب قرار دارد.