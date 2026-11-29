باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد نیرو‌های نظامی خود را در چارچوب تعهدات توافق‌شده و سازوکار همکاری دفاعی با عربستان سعودی به این کشور اعزام کرده است.

مراسم بدرقه نیرو‌های ارتش پاکستان که روز شنبه عازم عربستان شدند، با حضور خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، راجح تامی البقامی، سفیر عربستان در پاکستان، عمر احمد بخاری، رئیس ستاد کل ارتش پاکستان و محمد عمر بشیر، فرمانده نیروهای لاهور برگزار شد.

ارتش پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد این اعزام نیرو نشان‌دهنده تعهد پایدار اسلام‌آباد به امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان و مبتنی بر مشارکت راهبردی دیرینه و پیوند‌های برادرانه دو کشور است.

در این بیانیه آمده است پاکستان همچنان به حفاظت از امنیت عربستان و حرمت حرمین شریفین در مکه و مدینه پایبند است.

ارتش پاکستان اعلام کرد نیرو‌های اعزامی مسئولیت‌های محوله خود را در داخل خاک عربستان و در چارچوب تعهدات توافق‌شده و سازوکار همکاری دفاعی انجام خواهند داد و این استقرار به تقویت توان دفاعی عربستان در برابر نگرانی‌های امنیتی جدید کمک خواهد کرد.

پاکستان و عربستان سال گذشته توافق دفاع متقابل امضا کردند که بر اساس آن، در صورت حمله یک کشور ثالث به هر یک از دو طرف، طرف دیگر متعهد به دفاع خواهد بود.

این توافق در ادامه به امضای پیمان سه‌جانبه دفاعی در ماه اوت گذشته در مکه میان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان منجر شد.

هدف این توافق، تقویت امنیت سه کشور از طریق بازدارندگی و دفاع جمعی عنوان شده است.

منبع: آناتولی