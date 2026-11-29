باشگاه خبرنگاران جوان - شمس‌الله حسینی‌ روز یکشنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: در شرایط فعلی ۲ مدرسه در مقطع ابتدایی (فامیلی و شاهد پسران ابتدایی) به دلیل شیوع سرماخوردگی در میان دانش‌آموزان، به صورت موقت و محدود تعطیل شده‌اند و سایر مدارس بدون هیچ‌گونه مشکلی در حال فعالیت هستند.

وی گفت: این تصمیم بر اساس دستورالعمل‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل و با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از گسترش بیماری اتخاذ شده است.

مدیر آمورش و پروزش بابل تدامه داد: دبستان دخترانه علی‌اصغر فامیلی و دبستان پسرانه شاهد، دو مدرسه‌ای هستند که به دلیل شرایط پیش‌آمده تعطیل شده‌اند.

حسینی گفت: از مجموع ۵۰۰ مدرسه این شهرستان، فقط همین ۲ مدرسه تعطیل شد و فعالیت آموزشی سایر مدارس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی طبق روال عادی ادامه دارد.

مدیر آموزش و پروزش بابل تصریح کرد: از خانواده‌ها و دانش‌آموزان خواسته شده است برای اطلاع از آخرین وضعیت مدارس، اطلاعیه‌های رسمی آموزش و پرورش شهرستان بابل را دنبال کنند.