باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - پنجمین جشنواره برگریزان هگمتانه با هدف معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری پاییزی همدان و افزایش نشاط اجتماعی، در بوستان مردم این شهر برگزار شد. جشنواره سه‌روزه «برگ‌ریزان» در پارک مردم، با استقبال شهروندان همدانی همراه شد. اجرای برنامه‌های فرهنگی و تفریحی از برنامه‌های این جشنواره بود که مورد توجه همدانی‌ها قرار گرفت.

محمدرضا زارعی، دبیر اجرایی جشن ملی «برگ‌ریزان هگمتانه»، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری پنجمین دوره این رویداد اظهار کرد: تلاش داشتیم با فراهم کردن مجموعه‌ای متنوع از فعالیت‌های فرهنگی، تفریحی و خانوادگی، زمینه حضور و مشارکت گروه‌های مختلف مردم و گردشگران را فراهم کنیم. باغ کودک و خانواده، گذر شکوه هگمتانه، غرفه‌های سوغات و صنایع‌دستی، باغ حیوانات، گذر بازی، هیجان و ورزش، گذر خاطره و میراث، گذر عشایر، گذر خاطره و تصویر و محله چرخ‌تافی‌ها از جمله فضا‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره هستند که هرکدام برنامه‌های ویژه‌ای برای بازدیدکنندگان دارند.

دبیر اجرایی جشنواره ملی برگ‌ریزان هگمتانه ادامه داد: برای بخش‌های مختلف جشنواره، برنامه‌های مستقل شامل مسابقه، سرگرمی و اهدای جوایز در نظر گرفته شده است. همچنین در کنار استیج‌های اختصاصی، یک سکوی اصلی برای اجرای برنامه‌های عمومی پیش‌بینی شده و امسال برنامه‌های فرهنگی و مذهبی نیز به مجموعه فعالیت‌های جشنواره افزوده شده است.

زارعی با اشاره به ظرفیت‌های روستا‌های هدف گردشگری استان گفت: در قالب گذر طعم و روستا، نمایندگانی از روستا‌های هدف گردشگری حضور دارند تا جاذبه‌ها، توانمندی‌ها و محصولات بومی مناطق خود را معرفی کنند و زمینه عرضه و فروش تولیدات محلی را برای بازدیدکنندگان فراهم آورند.

وی همچنین از برگزاری گذر دست‌آفریده‌ها با همکاری معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خبر داد و افزود: هنرمندان صنایع‌دستی در این بخش علاوه بر عرضه محصولات، با برگزاری کارگاه‌های زنده، مراحل خلق آثار هنری و مهارت‌های خود را به علاقه‌مندان معرفی می‌کنند.

دبیر اجرایی جشنواره با بیان اینکه تنوع‌بخشی به برنامه‌ها از اولویت‌های برگزاری این رویداد بوده است، خاطرنشان کرد: تلاش شده است نیاز‌ها و علایق گروه‌های مختلف از جمله کودکان، خانواده‌ها، شهروندان و گردشگران در طراحی برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا جشنواره بتواند برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان جذابیت داشته باشد.

استقبال ۷۰ هزار نفری از روز نخست؛ پیش‌بینی حضور ۳۰۰ هزار بازدیدکننده

در ادامه، محمدرضا اکبری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، با اشاره به گستردگی مشارکت فعالان اقتصادی و گردشگری در این رویداد اظهار کرد: حدود ۳۰۰ غرفه در بخش‌های مختلف صنایع‌دستی، گردشگری، محصولات کشاورزی و سایر ظرفیت‌های استان در جشنواره برپا شده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، در روز نخست حدود ۷۰ هزار نفر از جشنواره بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود شمار بازدیدکنندگان تا پایان برگزاری به حدود ۳۰۰ هزار نفر برسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تأکید بر ضرورت تداوم رویداد‌های گردشگری در مسیر معرفی ظرفیت‌های استان تصریح کرد: همدان برای تثبیت جایگاه خود در حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و دستیابی به یک برند شناخته‌شده، نیازمند برگزاری برنامه‌های متنوع و مستمر است. در همین راستا، برگزاری بیش از ۶۰ رویداد در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.

اکبری جذب گردشگران داخلی، به‌ویژه از استان‌های همجوار را از مهم‌ترین اهداف برگزاری جشنواره‌های گردشگری دانست و گفت: توسعه این رویداد‌ها علاوه بر معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، می‌تواند به افزایش ضریب ماندگاری گردشگران و تقویت فعالیت تأسیسات گردشگری در دوره‌های کم‌رونق و شرایط دشوار اقتصادی کمک کند.

وی از برنامه‌ریزی برای استمرار رویداد‌های گردشگری در ماه‌های باقی‌مانده سال خبر داد و افزود: تعامل با استان‌های همجوار و برگزاری نشست‌های مشترک با هدف استفاده از ظرفیت دیپلماسی استانی در دستور کار قرار دارد تا از طریق تبادل متقابل گردشگر، زمینه رونق سفر و تقویت گردشگری همدان در نیمه دوم سال نیز فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه رویداد‌های ملی در این استان بیان کرد: برنامه‌ریزی شده است رویداد‌های برگزارشده در نیمه نخست آذرماه، به برنامه‌هایی با گستره ملی تبدیل شوند. در این مسیر، ثبت ملی و برندسازی رویداد‌های همدان تا پانزدهم آذرماه دنبال می‌شود و پس از جشنواره برگ‌ریزان، رویداد «نوجوان» و سپس رویداد ملی «طعم خوراک ایرانی» برگزار خواهد شد.با استمرار این برنامه‌ها و ثبت و معرفی ظرفیت‌های رویدادی استان، بازه زمانی نیمه نخست آذرماه به یکی از مقاطع شاخص گردشگری همدان تبدیل شود و زمینه سفر گردشگران از نقاط مختلف کشور به این استان فراهم آید.

رونمایی از کتاب عکس‌های یک جهانگرد ژاپنی؛ بازخوانی چهره تاریخی همدان

وی افزود:یکی دیگر از برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده در حاشیه جشنواره برگ‌ریزان هگمتانه، رونمایی از کتابی با محوریت تصاویر ثبت‌شده توسط یک جهانگرد ژاپنی در سفر به ایران در حدود یک قرن پیش است؛ مجموعه‌ای ارزشمند که بخشی از حافظه تصویری شهر همدان را در خود جای داده است.این جهانگرد در جریان سفر خود به ایران نزدیک به ۹۰۰ عکس از مناطق مختلف کشور ثبت کرده که حدود ۱۰۰ تصویر از این مجموعه به استان همدان اختصاص دارد. بخش قابل توجهی از این تصاویر، بنا‌های تاریخی، فضا‌های شهری و جلوه‌های فرهنگی همدان در گذشته را به نمایش می‌گذارد.

وی عنوان کرد:این مجموعه با همکاری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری و مرکز اسناد اداره‌کل میراث فرهنگی استان گردآوری و در قالب کتاب منتشر شده است. انتشار این تصاویر، علاوه بر فراهم کردن امکان شناخت بهتر پیشینه تاریخی و فرهنگی همدان، فرصتی برای مقایسه سیمای گذشته شهر با وضعیت کنونی آن فراهم می‌کند.اسناد تصویری تاریخی از جمله منابع ارزشمند در معرفی هویت فرهنگی و گردشگری شهر‌ها به شمار می‌روند و می‌توانند در کنار جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، به شکل‌گیری روایت‌های تازه برای معرفی مقصد‌های گردشگری کمک کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان بیان کرد: بررسی و گردآوری سایر مجموعه‌های تصویری و اسناد تاریخی ثبت‌شده توسط جهانگردان خارجی نیز در دستور کار اداره‌کل میراث فرهنگی استان قرار گرفته و برنامه‌ریزی برای انتشار کتاب‌های دیگری با محوریت این آثار دنبال می‌شود.برگزاری جشنواره برگ‌ریزان هگمتانه در کنار معرفی اسناد تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی، نشان‌دهنده تلاش برای پیوند دادن رویداد‌های گردشگری با هویت تاریخی و اجتماعی همدان است؛ رویکردی که در صورت تداوم و برنامه‌ریزی منسجم می‌تواند به تقویت جایگاه این استان در گردشگری رویدادمحور و افزایش حضور گردشگران در فصل‌های مختلف سال کمک کند.