باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس بیگدلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منایع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه موضوع تراستی‌ها و ارقام اعلام‌شده درباره بازنگشتن ارز حاصل از فروش نفت بسیار نگران‌کننده است، گفت: مبالغی در حدود ۹ میلیارد دلار درباره این موضوع اعلام می‌شود؛ از سوی دیگر، واردکنندگان کالا‌های اساسی که با اعتماد به سازوکار‌های موجود اقدام به واردات کرده‌اند، اکنون مطالباتی دارند که پرداخت نشدن آنها خود به ایجاد بحران در کشور منجر شده است.

نماینده مردم تاکستان در مجلس اظهار کرد: از یک‌سو شاهدیم نفت کشور توسط افرادی دریافت شده که حتی در جلسه مجلس با حضور ریاست بانک مرکزی، مسئولان اقتصادی حاضر در جلسه درباره هویت این افراد، میزان نفت تحویلی به آنها و میزان ارز بازگشتی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. این وضعیت به‌شدت نگران‌کننده است.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه درآمد‌های نفتی کشور باید به خزانه دولت بازگردد، تصریح کرد: باید مشخص باشد نفت به چه افرادی واگذار شده، چه میزان نفت تحویل گرفته‌اند و چه مقدار از منابع حاصل از فروش آن به کشور بازگشته است.

بیگدلی با اشاره به وجود برخی محدودیت‌ها برای افشای هویت افراد به دلیل ملاحظات مربوط به تحریم‌ها، گفت: قابل درک است که برای مدیریت تحریم‌ها نمی‌توان همه اطلاعات را به‌صورت عمومی منتشر کرد، اما این موضوع نباید به‌گونه‌ای باشد که حتی مسئولان اقتصادی کشور نیز از جزئیات این پرونده‌ها اطلاع نداشته باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منایع طبیعی و محیط زیست مجلس تصریح کرد: دستگاه قضایی باید به تخلفات ورود کند و با متخلفان برخورد شود، اما پرسش اینجاست که چگونه فردی نفت کشور را دریافت می‌کند و ارز حاصل از فروش آن را بازنمی‌گرداند و چه کسانی این افراد را تأیید کرده و زمینه واگذاری نفت به آنها را فراهم کرده‌اند؟

نماینده تاکستان در مجلس با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره مبارزه با فساد، اظهار کرد: در موضوع مبارزه با فساد، صرفاً نباید به فردی که مرتکب تخلف شده است توجه کنیم؛ چراکه فرد متخلف مرتکب جرم سنگینی شده، اما کسی که زمینه بروز فساد را برای او فراهم کرده، معمولاً از نگاه‌ها دور می‌ماند.

بیگدلی تأکید کرد: به اعتقاد من، برخورد با افرادی که در جایگاه تصمیم‌گیری قرار داشته و زمینه اعتماد به این اشخاص و واگذاری نفت کشور به آنها را فراهم کرده‌اند، باید حتی شدیدتر از برخورد با خود متخلفان باشد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس با بیان اینکه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت می‌توانست بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند، گفت: بسیاری از مشکلاتی که امروز در اقتصاد کشور با آنها مواجه هستیم، شاید با بازگشت دو تا سه میلیارد دلار قابل مدیریت بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: این در شرایطی است که چند میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت به کشور بازنگشته است؛ بنابراین باید مشخص شود چه افرادی در این زمینه نقش داشته‌اند و چرا منابعی که می‌توانست برای حل مشکلات بخش‌های مختلف اقتصاد استفاده شود، در دسترس کشور قرار نگرفته است.

بیگدلی بیان کرد: اگر حتی بخش کوچکی از منابع حاصل از فروش نفت به کشور بازمی‌گشت، امکان حل بسیاری از این مشکلات وجود داشت. به همین دلیل تأکید دارم که باید هم با افرادی که ارز حاصل از فروش نفت را بازنگردانده‌اند و هم با کسانی که زمینه واگذاری نفت و اعتماد به این افراد را فراهم کرده‌اند، برخورد جدی و قاطع صورت گیرد و در سیاست‌های اقتصادی نیز بازنگری شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منایع طبیعی و محیط زیست مجلس در پایان تأکید کرد: لازم است درباره این پرونده شفاف‌سازی شود و مردم بدانند چه کسانی مسئولیت این تصمیم‌ها را برعهده داشته‌اند؛ چراکه منابع نفتی متعلق به ملت است و نباید اجازه داد قصور یا تخلف افراد، مشکلات اقتصادی و معیشتی بیشتری برای مردم ایجاد کند.