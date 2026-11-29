باشگاه خبرنگاران جوان - چهار دانش‌آموز از شهرستان بوکان موفق شدند با کسب مدال برنز و دیپلم افتخار در المپیاد بین‌المللی ریاضی «سینگا» (SINGA)، نام آذربایجان غربی را در فهرست برندگان جهانی ثبت کنند.

در این رقابت علمی، ژیلوان حیدری، فرهام فهیمی، رادین جوهری و محمد آرشا خضری، دانش‌آموزان مستعد دبستان شهید سیفی شهرستان بوکان، با اتکا به توانمندی‌های ذهنی و قابلیت‌های ریاضی خود، افتخاری ارزشمند رقم زدند و برگ زرین دیگری بر دفتر دستاوردهای علمی دانش‌آموزان این خطه افزودند.

المپیاد بین‌المللی ریاضی «سینگا»، عرصه‌ای برای سنجش توانایی‌های ریاضی و محک‌زدن مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان در مواجهه با مسائل است؛ مجالی برای به‌کارگیری استدلال منطقی، تفکر ساختاریافته، کشف الگوهای پنهان و دستیابی به راه‌حل‌های خلاقانه. حضور در چنین رقابت‌هایی، افزون بر ارزیابی آموخته‌های علمی، زمینه‌ای ارزشمند برای تقویت اعتمادبه‌نفس علمی، پرورش قدرت تحلیل و آشنایی با معیارهای رقابت در سطح بین‌المللی فراهم می‌آورد.

افتخارآفرینی دانش‌آموزان بوکانی در این رقابت بین‌المللی، نشانه‌ای امیدبخش از توان علمی نسل نو در آذربایجان غربی و گواهی بر ارزش سرمایه‌گذاری بر استعدادهای دانش‌آموزی است؛ سرمایه‌ای گران‌سنگ که با تداوم حمایت‌های آموزشی، شناسایی ظرفیت‌های نهفته و فراهم‌سازی بسترهای مناسب رشد، می‌تواند زمینه‌ساز درخشش‌های علمی بیشتر و حضوری پرافتخار در عرصه‌های ملی و جهانی باشد.

منبع: آموزش و پرورش