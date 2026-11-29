باشگاه خبرنگاران جوان - سایت indiasportshub هند مدعی شد که حسن یزدانی در لیگ کشتی هند کشتی خواهد گرفت و اعلام کرد حضور یزدانی در این لیگ احتمالا باعث شکسته شدن سقف حقوق پرداختی به یک کشتی‌گیر خواهد بود و هر تیمی که او را بخرد باید مبلغ قابل توجهی پرداخت کند.

این سایت هندی در ادامه نوشت: حسن یزدانی ستاره کشتی ایران قرار است در فصل ششم لیگ برتر کشتی هند حضور داشته باشد.

یزدانی با سه مدال المپیک و هشت مدال جهانی به احتمال زیاد بزرگ‌ترین ستاره‌ای است که تاکنون وارد این رقابت‌ها شده است. ۸۶ کشتی‌گیر، از جمله ۳۴ کشتی‌گیر المپیکی در غالب شش تیم در این دوره لیگ حضور خواهند داشت.

با این حال، ورود یزدانی یک سوال مهم برای تیم‌ها ایجاد می‌کند. کشتی‌گیری که در اوزان ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم رقابت کرده، در لیگی که دسته ۹۷ کیلوگرم ندارد، در کدام وزن قرار می‌گیرد؟

یزدانی کشتی‌اش بر اساس فشار تهاجمی بی‌امان، زیرکتف‌ زدن های قدرتمند، کنترل بالاتنه و توانایی تبدیل موقعیت‌های مختلف به خاک کردن حریف ساخته شده است. حملات زنجیره‌ای و رفتن‌های مداوم او به پشت حریفان باعث می‌شود مهارش دشوار باشد.

یزدانی پس از المپیک پاریس، دو عمل جراحی شانه انجام داد و مدت طولانی از رقابت‌های بین‌المللی دور بود. او همچنین از وزن ۸۶ به ۹۷ کیلوگرم رسید. عملکرد او در مسابقات جهانی اکتبر ۲۰۲۶ در آستانه نشان داد که او همچنان قادر به رقابت در بالاترین سطح است.

فصل ششم لیگ کشتی هند تنها پنج وزن خواهد داشت. اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم.

دسته ۹۷ کیلوگرم، که یزدانی در آن برنز جهانی را برد، بخشی از مسابقات نیست.

برای کشتی‌گیران هندی، تمرین و رقابت در کنار کسی با تجربه یزدانی می‌تواند سودمند باشد.

اما سوال اصلی حل‌نشده باقی می‌ماند: یزدانی در کدام وزن رقابت خواهد کرد و آیا تیمی حاضر است با وجود این عدم قطعیت، سرمایه‌گذاری سنگینی انجام دهد؟

منبع: ایسنا