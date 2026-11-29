باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «طلال‌بیک ماسادیکوف»، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO)، اعلام کرد این سازمان گفت‌وگویی منظم و سازنده با ایران دارد و دو طرف همچنان به ادامه همکاری در زمینه امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی و خاورمیانه علاقه‌مند هستند.

ماسادیکوف در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس و نشریه «اورازیموت» گفت: «گفت‌وگویی منظم و سازنده با ایران در جریان است.»

وی افزود: «دو طرف در جریان تماس‌ها، علاقه متقابل خود را به ادامه رایزنی‌های کارشناسی درباره امنیت منطقه‌ای در آسیای مرکزی و خاورمیانه و همچنین توسعه گفت‌و‌گو‌های دوجانبه تأیید کرده‌اند.»

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی همچنین گفت هماهنگ‌سازی تلاش‌های این سازمان با سازمان همکاری شانگهای (SCO) و کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، اولویتی ویژه و رو به رشد به شمار می‌رود.

این مقام اظهار داشت: «همکاری‌ها بر اساس نقشه راه توسعه روابط میان این سه سازمان انجام می‌شود که گفت‌و‌گو‌ها را وارد مرحله‌ای عملی می‌کند. این همکاری شامل گسترش گفت‌و‌گو‌های سیاسی و تلاش‌های مشترک برای مقابله با چالش‌ها و تهدید‌های فوری است.»

به گفته ماسادیکوف، در سال‌های اخیر اقداماتی از جمله حضور دبیران کل سازمان همکاری شانگهای و کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع در نشست‌های شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی، برگزاری کنفرانس‌های مشترک سه‌جانبه درباره امنیت منطقه‌ای، نشست مقام‌های ارشد اجرایی این سه سازمان و همچنین تماس‌ها در چارچوب «سازمان همکاری شانگهای پلاس» در حاشیه رویداد‌های چندجانبه مهم، در دستور کار قرار داشته است.

منبع: تاس