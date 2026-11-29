باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا شمس‌احسان در جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلات تردد عابران پیاده در برخی میادین پرتردد پایتخت اظهار کرد: در برخی از این میادین، به‌ویژه در ساعات شب، گستردگی بساط دستفروشان و تجمع خریداران موجب محدود شدن مسیر‌های پیاده‌رو شده و گاهی شهروندان برای ادامه مسیر ناچار به ورود به سواره‌رو می‌شوند.

وی افزود: این وضعیت برای سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت و کسانی که از ویلچر استفاده می‌کنند، مشکلات جدی‌تری ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، دستفروشانی که در حاشیه سواره‌رو و کنار خودرو‌های عبوری فعالیت می‌کنند نیز در معرض خطر قرار دارند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به حقوق شهروندان و معیشت دستفروشان تصریح کرد: جمع‌آوری بساط بدون فراهم کردن جایگزین مناسب، درآمد خانوار‌های وابسته به این مشاغل را به خطر می‌اندازد و رها کردن معابر نیز هزینه بی‌نظمی را به عابران، ساکنان محلات و خود دستفروشان تحمیل می‌کند.

شمس‌احسان ادامه داد: انتظار می‌رود شهرداری تهران به‌جای جابه‌جایی‌های مقطعی و انتقال بساط از یک نقطه میدان به نقطه دیگر، برای هر میدان برنامه‌ای روشن و قابل نظارت داشته باشد.

وی با اشاره به الزامات ساماندهی دستفروشان گفت: پیش از تعیین محل استقرار بساط‌ها باید مسیر عبور عابران مشخص شود و حداقل عرض آزاد پیاده‌رو متناسب با حجم تردد و ضوابط دسترس‌پذیری تعیین شود. همچنین این مسیر باید پیوسته و بدون انسداد در مقابل رمپ‌ها و گذرگاه‌ها باقی بماند.

این عضو شورا با اشاره به ایجاد سازه‌های چادری در یکی از اضلاع میدان ونک خاطرنشان کرد: محل‌های جایگزین باید علاوه بر ایمنی، امکان واقعی کسب درآمد را برای دستفروشان فراهم کنند. طراحی غرفه‌ها و پیشخوان‌ها نیز باید متناسب با فضای هر میدان باشد و دسترسی ایمن به برق و امکانات بهداشتی تا حد امکان در آنها پیش‌بینی شود.

شمس‌احسان با تأکید بر ضرورت شفافیت در واگذاری جایگاه‌ها گفت: ضوابط ثبت‌نام و واگذاری محل فعالیت باید پیش از جابه‌جایی اعلام شود تا هر فروشنده بداند در کجا، چه ساعتی و با چه شرایطی امکان فعالیت دارد.

وی همچنین بر ضرورت تعیین ساعات آغاز و پایان فعالیت دستفروشان متناسب با شرایط هر میدان و آسایش ساکنان، مشخص شدن مسئولیت جمع‌آوری پسماند و پاکسازی محل پس از پایان فعالیت و ایجاد مسیر مشخص برای ثبت و رسیدگی به شکایت‌های شهروندان و دستفروشان تأکید کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان از شهرداری تهران خواست برنامه اجرایی ساماندهی دستفروشان در مسیر‌های اولویت‌دار را با تعیین زمان‌بندی، مسئول مستقیم اجرا در هر منطقه و نحوه هماهنگی با دستگاه‌های انتظامی به شورا ارائه کند و گزارش‌های دوره‌ای از نتایج اجرای این برنامه را در اختیار شورا و ساکنان محلات قرار دهد.

اقراریان: شهرداری تهران باید درباره خشک شدن درختان کمربند سبز و فعالیت‌های تبلیغاتی پاسخگو باشد

در ادامه؛ مهدی اقراریان در جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت سؤال از شهردار درباره کمربند سبز تهران و خشک شدن درختان اظهار کرد: چهارشنبه هفته گذشته به همراه معاون خدمات شهری و مدیران مربوطه شهرداری، بازدیدی از کمربند سبز تهران و اقدامات شهرداری در حوزه آبرسانی انجام دادیم.

وی افزود: با توجه به تمدید مهلت بررسی این سؤال، طبق هماهنگی‌های انجام‌شده با کمیسیون مربوطه، جلسه‌ای در این زمینه برگزار خواهد شد و سپس نظر خود را به‌صورت کتبی و مطابق قانون به هیئت‌رئیسه شورا اعلام خواهم کرد.

رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران همچنین درباره سؤال دوم خود از شهردار تهران در خصوص فعالیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای شهرداری گفت: امروز جلسه رسیدگی به این سؤال با مدیریت کمیسیون برنامه و بودجه و با حضور معاون شهردار تهران برگزار شد.

اقراریان ادامه داد: با توجه به اینکه پاسخ مکتوب شهرداری به این سؤال آماده نبود، درخواست شد در گام نخست پاسخ به‌صورت کتبی از سوی شهرداری ارائه شود تا در جلسه بعدی امکان بررسی و جمع‌بندی نهایی فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت شورا بر عملکرد مدیریت شهری خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیری وظایف نظارتی و دغدغه‌های شهروندان تهرانی، شاهد شفافیت بیشتر در عملکرد شهرداری و پاسخگویی مناسب‌تر مدیران شهری باشیم.

آقامیری: تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و رفع معارضان ملکی جنوب تهران ضروری است

آقامیری با اشاره به بازدید روز سه‌شنبه هفته گذشته از پروژه‌های عمرانی منطقه ۶، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های شاخص این منطقه، پردیس فرهنگی و هنری بوستان هنرمندان است که در زمینی به مساحت حدود ۶ هزار مترمربع و با زیربنای ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع در حال احداث است. این مجموعه با سه سالن و ظرفیت مجموع حدود ۲ هزار نفر، برای برگزاری تئاتر و رویدادهای هنری پیش‌بینی شده و از مجموعه‌های فرهنگی ارزشمند و فاخر شهر تهران خواهد بود.

وی با اشاره به رویداد فرهنگی کوچه بنی‌هاشم در خیابان ایرانشهر، آن را اقدامی ارزشمند در راستای ساماندهی مشکلات موجود در این خیابان دانست و افزود: پروژه جدید خیابان کریم‌خان با محوریت کتاب و نمایشگاه کتاب نیز از طرح‌های قابل توجه منطقه است که می‌تواند به تقویت هویت فرهنگی و تبدیل این محدوده به یک محور فرهنگی کمک کند.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران همچنین از پیشرفت حدود ۹۰ درصدی ساختمان اداری منطقه ۶ خبر داد و درباره دو پارکینگ طبقاتی در محدوده بیمارستان شریعتی و بیمارستان امام گفت: این دو پروژه با ظرفیت‌هایی در حدود ۹۰۰ و بیش از یک‌هزار خودرو در دست اجرا هستند و میزان پیشرفت آن‌ها بین ۵ تا ۲۰ درصد است. وی در ادامه از شهردار منطقه ۶، آقای روحانی، و معاون فنی و عمرانی منطقه، آقای احمدیان، قدردانی کرد.

آقامیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید روز چهارشنبه هفته گذشته از پروژه پل روگذر بزرگراه شهید رئیسی،در مجاورت پایانه جنوب گفت: در زمان برنامه‌ریزی و طراحی این پروژه تصور نمی‌شد که اجرای آن در این دوره مدیریت شهری میسر شود ولی با این حال، پروژه با پیشرفت مناسبی همراه شده و اکنون میزان پیشرفت آن از ۳۰ درصد عبور کرده است.

وی با بیان اینکه این پروژه در مجاورت پایانه جنوب شهر قرار دارد، افزود: طول پل حدود یک‌وچهار دهم کیلومتر است و یک رمپ ۲۵۰ متری نیز از سمت خیابان بخارا‌یی به آن اضافه شده است. اولویت اجرایی، بهره‌برداری از مسیر پل شرق به غرب است و این طرح زیرگذر و دوربرگردان را نیز شامل می‌شود؛ مجموعه‌ای که از نظر فنی، اجرایی و طراحی، کاری ارزشمند و قابل توجه است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازطراحی‌های انجام‌شده در این پروژه تصریح کرد: با اصلاح و بازنگری طرح، هزینه اجرای پروژه حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. با وجود این، معارضان ملکی گسترده و سنگینی در مسیر وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند همکاری جدی‌تر است. شهرداری منطقه ۱۶ در این زمینه همکاری‌هایی داشته، اما انتظار می‌رود این همکاری با جدیت و حضور فعال‌تری دنبال شود.

آقامیری با تأکید بر ضرورت پشتیبانی مالی و اجرایی از این طرح گفت: پروژه با وجود مشکلات موجود، روند مناسبی دارد و پیمانکار توانمندی نیز در محل مشغول فعالیت است؛ با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای آن برای محدوده جنوب تهران، انتظار می‌رود حمایت‌ها و همکاری‌ها افزایش یابد تا سرعت عملیات اجرایی بیشتر شود.

وی در ادامه به افتتاح فاز دوم تقاطع شهر آفتاب و عوارضی تهران ـ قم در روز گذشته اشاره کرد و گفت: این تقاطع دارای ۱۶ حرکت ترافیکی است که به‌صورت مرحله‌ای اجرا و به بهره‌برداری می‌رسند. فاز نخست آن در تیرماه سال جاری افتتاح شد و پیش‌بینی می‌شود فاز سوم نیز در اواخر اردیبهشت‌ماه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران با اشاره به آثار ترافیکی اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: با بازگشایی مسیر اصلی، بخشی از ترددهایی که پیش از این از کنارگذر انجام می‌شد به مسیر اصلی برگردد و سه مسئله مهم ترافیکی شامل دسترسی به کهریزک و شهرک‌های واقع در سمت شرق و دسترسی به مرقد مطهر حضرت امام به‌ویژه در زمان برگزاری مراسم و رویدادها فرهنگی، و همچنین دسترسی به مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب بهبود پیدا می‌کند. این پروژه تاکنون گره‌های مهمی از ترافیک این محدوده را برطرف کرده است.