باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات نقدعلی برای بخشش حمید رسایی گفت: بنده جهت تنویر افکار عمومی عرض می‌کنم که هیچ‌گاه در این موضوع به‌صورت شخصی صحبت نکرده‌ام. شکایت ما به پیش از دوران نمایندگی ایشان در مجلس بازمی‌گردد. بنده به‌عنوان شخصیت حقوقی و در راستای دفاع از حقوق مجلس، اقدام به طرح شکایت کردم. موضوع شکایت نیز مربوط به اتهاماتی بود که در آن زمان مطرح شده بود. البته قصد ندارم وارد جزئیات این بحث شوم، اما اگر به خاطر داشته باشید، در اسناد مجلس مطالبی درج و تغییراتی در قوانین اعمال شده بود. در نهایت، دادگاه در این خصوص تصمیم‌گیری کرد و ما نیز از طرف مجلس شاکی بودیم. لازم است این موضوع به‌روشنی بیان شود که بنده هیچ شکایت شخصی نداشتم و اقدامم صرفاً در راستای دفاع از حقوق مجلس بود. رأی دادگاه نیز در این زمینه روشن است.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: دوم اینکه، در خصوص پاسخ به موضوع مطرح‌شده از سوی آقای آقاتهرانی، ایشان و اعضای محترم هیئت‌رئیسه، همچنین تعدادی از نمایندگان، در جریان هستند که بنده یکشنبه هفته گذشته یادداشتی در این زمینه داشتم. در همان روز و پس از تعطیلی جلسه مجلس، توافق شد که این اقدام انجام شود؛ چراکه درخواست تعدادی از نمایندگان بود. با این حال، متأسفانه اتفاقاتی رخ داد و برخی مانع از تشکیل جلسه شدند.

رئیس مجلس بیان کرد: در خصوص باز نشدن تبلت ایشان نیز باید توضیح دهم که آقای حاجی‌بابایی در چهارشنبه پیش از آن، مسئولیت اداره جلسه را بر عهده داشتند. در آن جلسه مقرر شد از قوه قضائیه استعلام شود و این استعلام نیز انجام گرفت. موضوع از این قرار بود که اگر ایشان در خارج از زندان بودند و به مجلس می‌آمدند، تبلت در اختیارشان قرار داشته باشد. ظاهراً مرخصی ایشان به پایان رسیده بود و با هماهنگی شفاهی، مجدداً از سوی قوه قضائیه اجازه باز شدن تبلت صادر شد. ایشان در خارج از زندان بودند و تبلت نیز در اختیارشان قرار داشت؛ اما پس از ورود به مجلس، موضوع به این شکل مطرح شد که طبق حکم قوه قضائیه، در صورت حضور در زندان، حق همراه داشتن تبلت را ندارند.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که نمایندگی قائم به شخص است. بنابراین، اگر نماینده‌ای در زندان باشد و تبلت در اختیار او قرار نداشته باشد، نمی‌توان تبلت را در اختیار فرد دیگری قرار داد تا به جای نماینده، اقدام به ثبت یا رأی دادن کند. این موضوع با اصل شخصی بودن نمایندگی مغایرت دارد. به همین دلیل، درباره اینکه چرا تبلت ایشان باز نشد یا چرا دسترسی آن قطع شد، توضیحاتی وجود دارد که بنده قصد داشتم در همان زمان بیان کنم.

این نماینده مجلس می‌گوید با این حال، تأکید می‌کنم که بنده به درخواست مجلس و در راستای انجام وظیفه‌ای که بر عهده‌ام گذاشته شده بود، اقدام کردم. در آن روز نیز ایشان حضور داشتند و از آنجا که این درخواست، خواسته مجلس بود، بنده نیز آن را پذیرفتم. شب گذشته هم با قوه قضائیه صحبت کردم و اعلام کردم که این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: همه ما باید با وحدت و همدلی، در برابر دشمن اصلی خود، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایستادگی کنیم. در این موضوع هیچ تردیدی نداریم که هر سخن یا اقدامی که خارج از این مسیر باشد، می‌تواند به نفع دشمنان ما تمام شود. ان‌شاءالله مجلس با قدرت، یکپارچگی، برادری و اخوت، از این شرایط سخت عبور خواهد کرد.

قالیباف گفت: همچنین لازم است به آقای ظهوریان عرض کنم که حتماً باید موضوع افزایش حقوق در نیمه دوم سال را پیگیری کنیم؛ به‌ویژه در خصوص کارمندان و نیروهای مسلح، که باید افزایش حقوق مناسبی داشته باشند. ان‌شاءالله منابع لازم برای این موضوع را دنبال خواهیم کرد و آن را به انجام خواهیم رساند. این وظیفه ماست و انتظار داریم همکاران نیز در این مسیر همراهی کنند.

رئیس مجلس تصریح کرد: در نهایت، باید اولویت خود را به طرح‌ها و پیشنهادهایی اختصاص دهیم که امروز می‌توانند گرهی از مشکلات مردم باز کنند. اگر گاهی از دوستان درخواست می‌کنم که از برخی پیشنهادها عبور کنیم، به این دلیل است که وقت و توان مجلس صرف مسائل اصلی و اولویت‌دار شود و بتوانیم با تلاش بیشتر، مشکلات مردم را برطرف کنیم.