باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با بازدید رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی از سردخانه و واحد سورتینگ اتحاد ارومیه در جاده بالانج، صادرات سیب قرمز استان به مقصد اسلام‌آباد پاکستان آغاز و نخستین محموله‌ها با تریلرهای ویژه صادراتی عازم این کشور شدند.

براساس توافق تجار دو طرف و بازارگشایی انجام شده، صادرات ۱۶۰ هزار تن سیب آذربایجان‌غربی معادل ۸ هزار کانتینر به پاکستان در دستورکار قرار گرفته که فرصت تازه‌ای برای توسعه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی استان فراهم می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین از ظرفیت‌های سردخانه‌ای و سورتینگ مجموعه اتحاد بازدید کرد که علاوه بر صادرات سیب به پاکستان، راه‌اندازی واحد تولید کنسانتره را در فاز دوم توسعه خود دنبال می‌کند.

منبع:استانداری