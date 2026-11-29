باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، بر اساس آخرین داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص لحظه‌ای (هم‌اکنون) کیفیت هوای تهران بر روی عدد ۱۲۲ قرار گرفته است. با ثبت این عدد، وضعیت جوی پایتخت در محدوده نارنجی و «ناسالم برای گروه‌های حساس» سنجیده می‌شود.

بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص میانگین ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۱۳۱ قرار گرفته و وضعیت هوا در شرایط «ناسا‌لم برای گروه‌های حساس» سنجیده شده است. آلاینده شاخص در این میان، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اعلام شده است.

با توجه به این شرایط، شرکت کنترل کیفیت هوا به کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی توصیه کرد از فعالیت طولانی و تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و میزان فعالیت بیرون از منزل را کاهش دهند.