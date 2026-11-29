باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سیدعلیرضا دادمرزی، رئیس سازمان دانش‌آموزی قم با اشاره به شعار امسال بیست و هشتمین مانور زلزله و ایمنی در مدارس با عنوان «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور»، افزود: تلاش شده‌است مدرسه به کانون آموزش، تمرین و ترویج رفتار‌های صحیح در شرایط بحران تبدیل شود.

وی با بیان این‌که ۲۰۰ مدرسه استان تحت پوشش آموزش‌های تخصصی ایمنی قرار گرفتند، گفت: بیش از ۳۰ مدرسه منتخب در سطح نواحی آموزش‌وپرورش نیز اجرای ویژه مانور را با حضور مسوولان و دستگاه‌های امدادی و اجرایی تجربه کردند.

دادمرزی با اشاره به مشارکت دانش‌آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی، بیان کرد: این مانور در مدارس شهرستان‌های کهک و جعفرآباد و منطقه خلجستان نیز برگزار شد و همه دانش‌آموزان متناسب با سن و شرایط تحصیلی خود در آن مشارکت داشتند.

رئیس سازمان دانش‌آموزی قم ادامه داد: هدف این است که دانش‌آموزان از جایگاه مخاطب صرف آموزش خارج شوند و با تمرین همکاری، تصمیم‌گیری و مسوولیت‌پذیری، برای مشارکت موثر در جامعه آمادگی پیدا کنند.

وی با اشاره به آموزش‌های پیش‌بینی‌شده پیش از اجرای مانور، گفت: در هفته منتهی به روز برگزاری، آموزش‌ها و تمرین‌های مقدماتی در مدارس انجام شد و سه محور اصلی پناه‌گیری صحیح، تخلیه ایمن ساختمان و خروج اضطراری از محیط مدرسه مورد توجه قرار گرفت.

دادمرزی افزود: سازمان دانش‌آموزی از ظرفیت مربیان و سرفصل‌های آموزشی پیشتازان برای تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی، همکاری گروهی، مسئولیت‌پذیری و آشنایی دانش‌آموزان با امداد و نجات و آمادگی در شرایط دشوار استفاده می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که مانور امسال به تخلیه اضطراری مدارس محدود نبود، بیان کرد: در مدارس مجری طرح دادرس، مدارس تحت پوشش طرح «مدرسه آماده» و مدارس منتخب، از ظرفیت آموزش‌های تخصصی امدادی و ایمنی استفاده شد و موضوعاتی مانند امداد و نجات، همکاری در شرایط بحران و کمک به دیگران مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های امدادی و اجرایی در این برنامه، گفت: سازمان دانش‌آموزی به‌عنوان دبیر اجرایی مانور، مسوولیت هماهنگی، سازماندهی و پیگیری اجرای برنامه‌ها را بر عهده داشت و مدیریت بحران، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در این فرایند مشارکت کردند.

دادمرزی ادامه داد: مانور ویژه استانی در دبیرستان اخوان کریمی ناحیه سه آموزش‌وپرورش برگزار شد و ظرفیت دستگاه‌های مسوول برای نمایش هماهنگی عملیاتی و تمرین میدانی مهارت‌های ایمنی به کار گرفته شد.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر آمادگی مدارس در برابر زلزله، گفت: آمادگی مدارس به عواملی مانند ایمنی ساختمان، دسترسی به تجهیزات، آشنایی عوامل مدرسه با دستورالعمل‌های بحران، توانایی تخلیه ایمن و هماهنگی با دستگاه‌های امدادی وابسته است و نمی‌توان آن را صرفا با اجرای یک مانور ارزیابی کرد.

وی یکی از چالش‌های مهم در این زمینه را تبدیل آموزش‌های پراکنده و مقطعی به نظامی مستمر، هماهنگ و مهارت‌محور دانست و افزود: تفاوت ظرفیت مدارس، ضرورت تامین تجهیزات، آموزش عوامل اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسوول نیز از موضوعات مهم در ارتقای آمادگی مدارس است.

دادمرزی با تاکید بر اینکه آموزش ایمنی نباید به هشتم آذرماه محدود شود، خاطرنشان کرد: فرهنگ ایمنی زمانی شکل می‌گیرد که آموزش و تمرین به بخشی از زندگی روزمره مدرسه تبدیل شود و دانش‌آموزان علاوه بر یادگیری رفتار صحیح در شرایط بحران، در انتقال این فرهنگ به همسالان، خانواده و جامعه نیز نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان گفت: هیچ‌گاه نباید درباره آمادگی کامل در برابر زلزله ادعای مطلق داشت، چراکه میزان آمادگی باید به‌صورت مستمر ارزیابی و تقویت شود؛ مدرسه ایمن، مدرسه‌ای نیست که صرفا مانور برگزار کرده باشد، بلکه مدرسه‌ای است که آمادگی را به فرهنگ و رفتار روزمره خود تبدیل کرده باشد.

بیست و هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن جامعه تاب آور» و با هدف ارتقای آمادگی دانش آموزان و خانواده‌های آنان برای مواجهه با زلزله، امروز هشتم آذرماه با پخش آژیر زلزله از رادیو سراسری برگزار شد.