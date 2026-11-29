باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محاکمه رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور پیشین فیلیپین، روز دوشنبه در دیوان کیفری بین‌المللی آغاز می‌شود. او متهم است که بر کارزار قتل‌های فراقضایی در جریان عملیات سرکوب مواد مخدر نظارت داشته است؛ اتهاماتی که دادستان‌ها آنها را مصداق جنایت علیه بشریت می‌دانند.

آغاز این محاکمه نقطه عطفی مهم برای دیوان ۲۴ ساله کیفری بین‌المللی به شمار می‌رود و توانایی این نهاد را برای محاکمه رهبران سیاسی کشور‌ها به اتهام ارتکاب جرائم ادعایی در دوران تصدی مسئولیتشان به آزمون می‌گذارد.

این محاکمه در شرایطی آغاز می‌شود که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، را به دلیل نقش او در جنگ غزه صادر کرده است.

وکلای مدافع دوترته استدلال می‌کنند که ده‌ها مورد قتل ادعایی که او به سازماندهی آنها متهم شده، مصداق جنایت علیه بشریت نیست. آنها همچنین هشدار داده‌اند که وضعیت جسمانی نامساعد موکل ۸۱ ساله‌شان مانع از مشارکت کامل او در روند محاکمه می‌شود.

برای بستگان قربانیان آنچه «جنگ علیه مواد مخدر» نامیده می‌شود، این محاکمه فرصتی برای پیگیری عدالت درباره عزیزانشان است.

«لور پاسکو»، مادر ۷۲ ساله و ماساژدرمانگر، که دوترته و عملیات خونین سرکوب مواد مخدر را مسئول قتل دو پسرش می‌داند، برای حضور در آغاز محاکمه از مانیل راهی لاهه شده است. او گفت احساس می‌کند تاریک‌ترین دوره زندگی‌اش در حال پایان یافتن است.

او اذعان کرد که دو پسرش پیش‌تر مصرف‌کننده مواد مخدر بوده‌اند، اما به گفته وی، مدت‌ها بود که زندگی خود را اصلاح کرده بودند؛ با این حال، در ماه مه ۲۰۱۷ و در دو حادثه جداگانه، مهاجمان ناشناس آنها را در حومه شهر کوئزون هدف گلوله قرار دادند. پاسکو گفت این قتل‌ها چند ماه پس از آن رخ داد که مأموران به خانه آنها مراجعه کرده و درباره سابقه مصرف مواد مخدر پسرانش پرس‌وجو کرده بودند.

پاسکو در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آسوشیتدپرس، در حالی که هنگام شرح اندوه ادامه‌دار خانواده‌اش گریه می‌کرد، درباره دوترته گفت: «او بسیار خوش‌شانس است، زیرا از حق دادرسی عادلانه برخوردار است؛ برخلاف آنچه برای ما اتفاق افتاد. به همین دلیل، ما واقعاً خواهان اجرای عدالت برای همه قربانیان هستیم.»

محاکمه دوترته در شرایطی آغاز می‌شود که دیوان کیفری بین‌المللی با فشار‌های بی‌سابقه‌ای از سوی واشنگتن روبه‌رو است. دولت دونالد ترامپ تحریم‌های تنبیهی علیه شماری از کارکنان ارشد این نهاد و همچنین خود دیوان اعمال کرده و هدف این اقدامات را تلاش برای برچیدن این دادگاه «آجر به آجر» عنوان کرده است.

«جیمز‌ای. گلدستون»، مدیر اجرایی ابتکار عدالت جامعه باز، یک گروه فعال در حوزه حقوق بشر، در بیانیه‌ای گفت: «در زمانی که دیوان با حملات فزاینده‌ای روبه‌رو است، این روند قضایی نقش حیاتی آن را در پاسخگو کردن صاحبان قدرت نشان می‌دهد و بار دیگر یادآور می‌شود که چرا باید از عدالت بین‌المللی دفاع کرد.»

اتهامات علیه دوترته

قضات دیوان کیفری بین‌المللی اوایل سال جاری میلادی دستور محاکمه دوترته را صادر کردند و اعلام کردند «دلایل قابل‌توجهی برای باور به این موضوع وجود دارد» که او به‌عنوان شریک غیرمستقیم در ارتکاب جنایت علیه بشریت، شامل قتل و اقدام به قتل، در جریان عملیات مبارزه با مواد مخدر از نوامبر ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۱۹ مسئولیت داشته است.

نخستین اتهام، قتل‌های ادعایی در دوران شهرداری دوترته در شهر داوائو در جنوب فیلیپین را در بر می‌گیرد. دادستان‌ها مدعی‌اند دوترته گروهی موسوم به «جوخه مرگ داوائو» را بنیان‌گذاری و رهبری کرده بود که مظنونان مرتبط با خریدوفروش و مصرف مواد مخدر را هدف قرار می‌داد.

اتهام دوم به قتل‌های هدفمند ادعایی در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، زمانی که دوترته رئیس‌جمهور بود، مربوط می‌شود. اتهام سوم نیز قتل‌ها و اقدام به قتل‌های ادعایی در جریان آنچه «عملیات پاکسازی» نامیده می‌شد و بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ انجام گرفت، را شامل می‌شود.

در مجموع، در کیفرخواست ۸۴ مورد قتل و دو مورد اقدام به قتل ذکر شده است، اما دادستان‌ها می‌گویند این موارد تنها نمونه‌ای از شمار بسیار بیشتر قربانیان هستند.

برآورد‌ها از شمار افرادی که در جریان عملیات سرکوب مواد مخدر در دوران ریاست‌جمهوری دوترته کشته شدند، متفاوت است؛ پلیس ملی فیلیپین این رقم را بیش از ۶ هزار نفر اعلام کرده، در حالی که گروه‌های حقوق بشری از کشته شدن تا ۳۰ هزار نفر سخن می‌گویند.

دادستان‌ها می‌گویند قربانیان به دست مأموران پلیس و افراد مسلح اجیرشده کشته شده‌اند؛ افرادی که در ازای انجام این قتل‌ها پاداش دریافت می‌کردند.

با آغاز محاکمه در روز دوشنبه، از دوترته پرسیده خواهد شد که آیا اتهامات مطرح‌شده علیه خود را درک می‌کند و آیا آنها را می‌پذیرد یا رد می‌کند. دادستان‌ها قصد دارند ۷۰ تا ۱۰۰ شاهد را برای ادای شهادت فرا بخوانند که بسیاری از آنها ممکن است با تدابیر حفاظتی برای پنهان ماندن هویتشان در دادگاه حاضر شوند.

این محاکمه ممکن است چند ماه یا بیش از یک سال به طول بینجامد. در صورت محکومیت، دوترته با حداکثر مجازات حبس ابد روبه‌رو خواهد شد.

وکلای دوترته اتهامات را رد کردند و گفتند او توانایی دفاع از خود را ندارد

وکلای دوترته در سندی ۷۷ صفحه‌ای که پیش از آغاز محاکمه ارائه کرده‌اند، استدلال کردند تیم دفاعی او نشان خواهد داد که «جرائم ادعایی، مصداق جنایت علیه بشریت نیستند». در این سند همچنین آمده است: «حتی اگر این اقدامات مصداق جنایت علیه بشریت باشند، آقای دوترته مسئولیت کیفری فردی در قبال جرائم ادعایی ندارد.»

وکلای مدافع بار دیگر نگرانی‌های خود را درباره وضعیت سلامت دوترته مطرح کردند و به «اختلال شناختی» او اشاره کردند.

در این سند آمده است: «اگرچه آقای دوترته از نظر جسمی در دادگاه حضور دارد، توانایی او برای مشارکت در دفاع از خود تقریباً وجود ندارد. او دیگر نمی‌تواند به‌طور قابل‌اعتماد رویداد‌هایی را که بیش از یک دهه پیش اتفاق افتاده‌اند، از جمله وقایع مربوط به دوره زمانی مورد بررسی در این پرونده، یا حتی اتفاقاتی را که تنها چند ساعت قبل رخ داده‌اند، به یاد بیاورد.»

خانواده‌های قربانیان از محاکمه به‌عنوان فرصتی برای اجرای عدالت استقبال کردند

«کشیش فلاوی ویلانوا»، مبلغ مذهبی کاتولیک در فیلیپین، گفت: «این محاکمه قطعاً به روند بهبود و التیام زخم‌های ما کمک خواهد کرد.»

ویلانوا به حدود ۳۰۰ نفر از بستگان کم‌درآمد افرادی که عمدتاً به جرائم خُرد مظنون بودند و در جریان عملیات سرکوب دوترته کشته شدند، در زمینه تأمین غذا، دسترسی به سرویس‌های بهداشتی و مشاوره معنوی کمک کرده است.

ویلانوا با اشاره به اظهارات بسیاری از بستگان مظنونان کشته‌شده گفت آنها اظهار می‌کنند: «این احساس وجود دارد که سرانجام اتفاقی که منتظرش بودیم، در حال رخ دادن است. مدت‌ها برای چنین روزی انتظار کشیده‌ایم.»

فیلیپین در سال ۲۰۱۹، پس از آنکه «فاتو بنسودا»، دادستان ارشد وقت دیوان کیفری بین‌المللی، از آغاز تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات مربوط به قتل‌های فراقضایی در جریان کارزار مبارزه با مواد مخدر دوترته خبر داد، از این دادگاه خارج شد.

با این حال، دیوان کیفری بین‌المللی همچنان صلاحیت رسیدگی به جرائم ادعایی‌ای را دارد که پیش از خروج مانیل از این نهاد رخ داده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم‌زمان با آغاز محاکمه دوترته، آنچه را ناکامی «فردیناند مارکوس جونیور»، رئیس‌جمهور کنونی فیلیپین، در پیگرد قضایی داخلی جرائم مرتبط با جنگ علیه مواد مخدر خواند، مورد توجه قرار داد.

«لیان بوان»، پژوهشگر امور جنوب شرق آسیا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در بیانیه‌ای گفت: «وعده رئیس‌جمهور مارکوس برای پاسخگو کردن پلیس در قبال سوءاستفاده‌های گذشته و جاری در کارزار مبارزه با مواد مخدر، با شکست مواجه شده است.»

وی افزود: «دولت فیلیپین باید اجرای عدالت برای همه قربانیان جنگ علیه مواد مخدر را در اولویت قرار دهد و جبران خسارت و رسیدگی مناسب را برای خانواده‌های آنها فراهم کند.»

منبع: آسوشیتدپرس