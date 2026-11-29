باشگاه خبرنگاران جوان- معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تحولات دنیای جدید و نقش فناوری‌های نوین گفت: امروز در دنیایی مبتنی بر فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی زندگی می‌کنیم و مدارس باید متناسب با این تحولات، فرصت‌های مناسبی برای پرورش استعداد‌ها و توانمندی‌های گوناگون دانش‌آموزان فراهم کنند.

در عصر گذر شتابان از آموزش‌های سنتی به نظام‌های نوین یادگیری، انطباق ساختار مدارس با الزامات دنیای دیجیتال و فناوری‌های نوظهور به یکی از چالش‌ها و ضرورت‌های بنیادین آموزش و پرورش تبدیل شده است؛ چالش خطیری که در آن، ایجاد توازن میان دستاورد‌های کمی و نمرات تحصیلی از یک سو و پرورش مهارت‌های نرم، تفکر انتقادی و روحیه کار تیمی از سوی دیگر، می‌تواند عیار اثربخشی مدارس را در تربیت نسل آینده‌ساز مشخص سازد.

سید مصطفی آذرکیش روز یکشنبه در مراسم صبحگاه دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهید ایرانمنش ناحیه ۲ کرمان با اشاره به اهمیت یادگیری مشارکتی، بر شعار «با هم‌آموزی، به هم‌آموزی و از هم‌آموزی» تأکید کرد و افزود: با هم بیاموزیم، به یکدیگر بیاموزانیم و از هم یاد بگیریم، آنچه در این مسیر اهمیت دارد، تقویت روحیه کار تیمی، فعالیت‌های گروهی، خلاقیت و نوآوری در میان دانش‌آموزان است.

وی بیان کرد: ارتقای معدل و بهبود نمرات تحصیلی، حاصل تلاش و پشتکار دانش‌آموزان و از دستاورد‌های ارزشمند مدارس است، اما در کنار آن، پرورش استعداد‌های متنوع دانش‌آموزان نیز از اولویت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت به شمار می‌رود.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آنچه در این مجموعه شاهد آن هستیم، حاصل تلاش و کوشش دانش‌آموزان، مدیریت شایسته مدرسه و همراهی و همدلی همکاران فرهنگی است که زمینه‌ساز شکل‌گیری اتفاقات خوب و ارزشمندی شده است.