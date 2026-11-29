باشگاه خبرنگاران جوان -مجید کوهی گفت: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های عددی، نوار شمالی استان از اوایل امروز به‌تدریج متأثر از موج اول سامانه بارشی خواهد شد. امروز در این مناطق آسمان عمدتاً نیمه‌ابری تا ابری، در برخی ساعات همراه با مه و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: از عصر امروز با گسترش فعالیت این موج، بیشتر مناطق استان بارش پراکنده و عمدتاً خفیف خواهند داشت؛ این وضعیت تا پیش از ظهر فردا ادامه می‌یابد. با حاکمیت موقت جریانات جنوبی در مناطق مرکزی و جنوبی، وزش باد در برخی ساعات نسبتاً شدید انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: از سه‌شنبه با نفوذ موج دوم و تقویت ناپایداری‌ها، کاهش محسوس دما به‌ویژه در مرکز و جنوب استان پیش‌بینی می‌شود. در این مدت آسمان غالباً ابری، گاهی همراه با مه و بارش باران خواهد بود؛ با تداوم کاهش دما، بارش‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی و شهرستان‌های گرمی و انگوت به‌تدریج به باران و برف و سپس در برخی نقاط به برف تبدیل می‌شود. اوج فعالیت موج دوم از عصر سه‌شنبه تا عصر چهارشنبه است.

کوهی ادامه داد: مهم‌ترین مخاطره این موج، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی و برف‌گیر استان است. اختلال در پرواز‌های فرودگاه‌های استان نیز محتمل است. پنجشنبه ناپایداری‌ها موقتاً کاهش می‌یابد.

او افزود: در صورت عدم تغییر الگو‌های پیش‌بینی، موج سوم از جمعه آغاز و با شدت و ضعف تا اواسط هفته آینده ادامه می‌یابد. در این راستا، هشدار سطح زرد شماره ۳۳ هواشناسی استان اردبیل صادر شده است؛ رعایت توصیه‌های ایمنی و توجه به اطلاعیه‌ها و هشدار‌های هواشناسی ضروری است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در مجموع، بارش‌های این سامانه در بیشتر مناطق استان برای تأمین رطوبت خاک و نیاز‌های کشاورزی مؤثر و قابل توجه خواهد بود. با توجه به تناوب بارش‌ها و فعالیت چندموجی سامانه، ارزیابی بارش باید بر اساس مجموع بارش تجمعی دوره فعالیت سامانه انجام شود.

منبع: هواشناسی