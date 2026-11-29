باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - یونس عرب، رئیس انجمن تالاسمی ایران در نشست خبری روز بیماران خاص تالاسمی گفت: دسترسی به دارو‌های بیماران تالاسمی امری ضروری است. دارو‌های خارجی موجود در بازار کشور را بیماران متمول خریداری می‌کنند و بیماران تالاسمی کم بضاعت نمی‌توانند این اقلام دارویی را به دلیل قیمت بالا خریداری کنند.

عرب تاکید کرد: الان حدود ۳۶۹ بیماری خاص توسط صندوق بیماران خاص و صعب العلاج تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته است.

وی بیان کرد: اکنون ۳۰ درصد از بیماران تالاسمی باید دارو‌های خارجی مصرف کنند. در حال حاضر ۳۰۰ نفر از این بیماران به دلیل نبود دارو و امکانات در سال جاری فوت کرده‌اند.

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران با اشاره به اینکه جان‌باختن ۶۰۰ بیمار تالاسمی به‌علت تحریم‌های دشمنان دارویی بوده، گفت: ۴۳۸ بیمار غرامت ۲ میلیارد تومانی ناشی از تحریم دریافت می‌کنند.

وی افزود: تحریم بزرگترین چالش بیماران تالاسمی است؛ یعنی به طور مستقیم تاکنون ۶۰۰ قربانی و ۱۴ هزار بیمار آسیب دیده‌اند و این خود نوعی جنگ است که در یکی دوسال اخیر به این بیماران تحمیل شده است.

وی با اشاره به عهد شکنی یک شرکت دارویی آمریکایی افزود: دو هفته پیش یک شرکت آمریکایی قول ارسال جدیدترین دارو را داده بود، اما ناگهان ایمیل زد که با توجه به شرایط بین ایران و آمریکا رسما از ارسال این دارو به ایران معذور هستیم.

عرب با بیان اینکه ۶ هزار بیمار کودک تالاسمی در کشور داریم، گفت: دو داروی تالاسمی به صورت رایگان به بیماران داده می‌شود. مدیر عامل انجمن تالاسمی با بیان اینکه بیشترین بیماران تالاسمی در سیستان و بلوچستان هستند، خاطرنشان کرد: با وجود ۲۲ هزار بیمار تالاسمی، ۴۳۸ نفر مشمول دریافت غرامت ناشی از تحریم شدند.

در ادامه قویدل، مشاور مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران گفت: مطالعات نشان می‌دهد که نیمی از مردم ایران مبتلا به بیماری تالاسمی مینور هستند.

به گفته وی، در استان سیستان و بلوچستان حدود ۳۷۰۰ بیمار تالاسمی به ثبت رسیده است.

قویدل تصریح کرد: بر اساس قانون، داروی بیماران خاص باید رایگان باشد و فرانشیز نداشته باشد، اما این موضوع رعایت نمی‌شود.

وی با انتقاد از اختصاص نامناسب ارز دولتی برای داروی بیماران، ابراز کرد: ۳۰ درصد بیماران تالاسمی برای روند درمان به داروی خارجی نیاز دارند؛ در حالی که وزارت بهداشت توزیع نامناسبی در اختصاص دارو دارد و داروی دولتی به بیماران واقعی نمی‌رسد.