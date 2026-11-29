باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به تامین منابع کالابرگ از محل فروش ارز و اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت:دولت اعلام کرده است منابع کالابرگ از محل فروش ارز تامین شده و از چاپ پول خبری نیست که باید در این زمینه بررسی‌های لازم صورت گرفته و مورد تایید در بخش های بوده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی های باید در این بخش صورت گیرد که تخصیص ارز از صندوق توسعه ملی به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر نشود.

قادری با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی به شکل کاغذی به بانک مرکزی منتقل شده است، اظهار کرد: برای جلوگیری از اینکه حجم نقدینگی و پایه پولی افزایش نیابد باید منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و از سوی دیگر آثار تورمی به دنبال نداشته باشد.

گفتنی است بررسی سازوکار تأمین مالی کالابرگ نشان می‌دهد دولت در مراحل مختلف اجرای این طرح از دو مسیر متفاوت برای تأمین اعتبار استفاده کرده است. در چهار ماه نخست، معادل ریالی ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح اختصاص یافت؛ اقدامی که بنا بر اظهارات مسئولان بانک مرکزی، در افزایش پایه پولی نیز مؤثر بوده است.

با این حال، از ابتدای اردیبهشت‌ماه، سازوکار تأمین منابع تغییر کرد و فروش ارز دولت و استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌عنوان مسیر تأمین اعتبار کالابرگ در دستور کار قرار گرفت؛ رویکردی که هدف آن کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی و جلوگیری از فشار مستقیم بر پایه پولی است.

در مرحله ابتدایی اجرای طرح کالابرگ، برای تأمین اعتبار مورد نیاز خانوارها، معادل ریالی ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. این شیوه تأمین مالی، اگرچه امکان اجرای طرح و پرداخت اعتبار به خانوار‌ها را فراهم کرد، اما تبدیل منابع ارزی به ریال و نحوه انعکاس آن در ترازنامه بانک مرکزی، آثار پولی به همراه داشت و در رشد پایه پولی مؤثر بود.

در ادامه، دولت برای تأمین منابع مورد نیاز کالابرگ به سمت استفاده از ظرفیت درآمد‌های ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارز حرکت کرد. بر این اساس، قرار شد بخشی از منابع حاصل از فروش ارز دولت و اختلاف نرخ ارز مبنای تخصیص کالا‌های اساسی با نرخ بازار تجاری، به تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص یابد.