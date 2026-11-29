باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ محمدرضا رحمانی، فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انباشت سوخت قاچاق در محوطه یک انبار شخصی، مأموران پلیس آگاهی بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت گزارش، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن، ۸ هزار و ۱۱۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه با اشاره به برآورد ارزش ۱۸ میلیارد ریالی سوخت مکشوفه از سوی کارشناسان تصریح کرد: متهم ۶۳ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان