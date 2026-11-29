باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸، فاطمه تنهایی با اشاره به راه‌اندازی نخستین مرکز عرضه مواد شوینده و محصولات بهداشتی فله‌ای در منطقه اظهار کرد: توسعه خدمات بازار‌های محلی و فراهم‌سازی امکان دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالا‌های مورد نیاز، از رویکرد‌های مدیریت شهری در ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان است.

وی با اشاره به مزایای اقتصادی عرضه فله‌ای محصولات افزود: حذف هزینه‌های بسته‌بندی و فراهم‌بودن امکان خرید به میزان نیاز، می‌تواند به مدیریت بهتر هزینه‌های خانوار و خرید مقرون‌به‌صرفه‌تر کالا‌های مصرفی کمک کند.

شهردار منطقه ۸ ادامه داد: در این مرکز، انواع مواد شوینده و محصولات بهداشتی مطابق با نرخنامه ابلاغی سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران عرضه می‌شود و نرخنامه نیز برای آگاهی شهروندان از قیمت محصولات در محل مرکز اطلاع‌رسانی شده است.

تنهایی همچنین با اشاره به ابعاد زیست‌محیطی این شیوه عرضه خاطرنشان کرد: امکان استفاده مجدد از ظروف چندبارمصرف و کاهش نیاز به بسته‌بندی‌های یک‌بارمصرف، از جمله مزایای عرضه فله‌ای محصولات است که می‌تواند در کاهش تولید پسماند‌های پلاستیکی مؤثر باشد.

گفتنی است نخستین مرکز عرضه مواد شوینده و محصولات بهداشتی فله‌ای منطقه ۸ در بازار میوه و تره‌بار پروین فعالیت خود را آغاز کرده است.