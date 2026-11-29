باشگاه خبرنگاران؛ جواد فراهانی - اولین بیماران در انگلیس به یک کارآزمایی بالینی جهانی پیوسته‌اند که یک درمان جدید مبتنی بر سلول را آزمایش می‌کند که برای کمک به افراد مبتلا به ملانوم پیشرفته که تومورهایشان دیگر به ایمونوتراپی پاسخ نمی‌دهند، طراحی شده است.

این پیشرفت پس از مطالعات اولیه‌ای صورت گرفته است که نشان می‌دهد درمان جدید می‌تواند نتایج بسیار بهتری نسبت به درمان‌های مرسوم داشته باشد - چشم‌اندازی حیاتی برای بیمارانی که گزینه‌های مؤثر کمی دارند.

مرحله‌ای چالش‌برانگیز پس از شکست ایمونوتراپی

به گفته پزشکان، بیمارانی که به این مرحله می‌رسند با وضعیت بسیار دشواری رو‌به‌رو هستند. تقریباً دو سوم مبتلایان به ملانوم پیشرفته از درمان‌های ایمونوتراپی فعلی سودی نمی‌برند.

دکتر یین وو، متخصص انکولوژی پزشکی مشاور، توضیح داد که رسیدن به این نقطه به این معنی است که گزینه‌های درمانی به شدت محدود می‌شوند و اکثر بیماران در این موقعیت امید خود را برای یافتن یک درمان مؤثر از دست می‌دهند. او خاطرنشان کرد که در حالی که برخی از بیماران ممکن است با خطوط درمانی بعدی کمک شوند، اما این نسبت بسیار کم است.

نحوه عملکرد درمان جدید

این درمان جدید که با نام "anzu-cel" شناخته می‌شود، شامل استخراج سلول‌های T از سیستم ایمنی خود بیمار و برنامه‌ریزی مجدد آنها در آزمایشگاه برای شناسایی و حمله به سلول‌های سرطانی است.

این درمان مولکولی به نام PRAME را هدف قرار می‌دهد که در حدود ۹۵٪ از بیماران مبتلا به ملانوم پوستی وجود دارد، در حالی که در اکثر سلول‌های سالم به میزان کمی ظاهر می‌شود.

هنگامی که این سلول‌های برنامه‌ریزی مجدد شده دوباره به بدن بیمار وارد می‌شوند، به طور انتخابی به سلول‌های سرطانی حامل این مولکول متصل می‌شوند و به درمان اجازه می‌دهند تا تومور را با دقت بیشتری هدف قرار دهد.

نتایج اولیه امیدوارکننده

داده‌های اولیه نشان می‌دهد که این درمان می‌تواند نتایجی بسیار برتر از نتایج ارائه شده توسط درمان‌های استاندارد داشته باشد. در حالی که میزان بقای طولانی مدت برای بیمارانی که به ایمونوتراپی خط اول پاسخ نمی‌دهند، تنها حدود ۱۰٪ است، این درمان جدید به طور بالقوه می‌تواند میزان پاسخ را بین ۵۰٪ تا ۶۰٪ افزایش دهد.

علاوه بر این، بسیاری از بیمارانی که به این درمان پاسخ می‌دهند، ممکن است بهبود پایداری را تجربه کنند که از چند ماه تا چند سال طول می‌کشد.

یک کارآزمایی بین‌المللی گسترده

بخش بریتانیایی این کارآزمایی توسط کالج کینگ لندن و بنیاد خیریه گایز و سنت توماس (NHS Foundation Trust) رهبری می‌شود.

انتظار می‌رود این مطالعه شامل حدود ۴۰۰ بیمار در سراسر جهان، از جمله ده‌ها بیمار در بریتانیا باشد.

منبع: دیلی میل