باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امیر روشن‌بخش قنبری، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست شورای سیاست‌گذاری با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات حوزه ساختمان، آشپزخانه و تأسیسات، گفت: این حوزه از جمله بخش‌هایی است که از ارزش افزوده و ظرفیت صادراتی بالایی برخوردار است و می‌تواند به کاهش سهم صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام در تجارت کشور کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در تولید محصولات مرتبط با آشپزخانه، ساختمان و تأسیسات، اظهار کرد: از منظر سازمان توسعه تجارت، این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه محصولات تولیدی آن از ارزش صادراتی مناسبی برخوردار هستند و می‌توانند در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه خوبی پیدا کنند.

روشن‌بخش قنبری با اشاره به آمار صادرات برخی محصولات این حوزه در سال گذشته افزود: ایران حدود ۷۴ میلیون دلار لوله مسی، ۶ میلیون دلار لوله برنجی، ۷۰ میلیون دلار لوله پلی‌اتیلن، ۲۶ میلیون دلار لوله‌های مرتبط با برخی محصولات صنعتی، حدود ۳۷ میلیون دلار محصولات و اتصالات مرتبط، ۹۷ میلیون دلار شیرآلات و اتصالات و همچنین ۳۰ میلیون دلار لوله و شلنگ‌های مسلح و ۱۴ میلیون دلار لولا و محصولات انعطاف‌پذیر صادر کرده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: این محصولات ظرفیت قابل توجهی برای حضور در بازارهای هدف دارند و با انجام مطالعات بازار و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان زمینه توسعه صادرات آن‌ها را فراهم کرد.

وی با اشاره به اجرای توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشت سال گذشته گفت: با اجرای این توافق و کاهش تعرفه‌ها در تجارت با پنج کشور عضو، از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان، صادرات برخی محصولات این حوزه به این منطقه حدود ۳۰ درصد رشد داشته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد توافق‌های تجاری منطقه‌ای می‌توانند نقش مؤثری در توسعه صادرات کشور ایفا کنند.

روشن‌بخش قنبری با تأکید بر اهمیت بازار اوراسیا در شرایط فعلی تجارت کشور تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های لجستیکی و نزدیکی جغرافیایی این منطقه به ایران، کشورهای اوراسیا می‌توانند بازار هدف مناسبی برای محصولات ساختمانی، تأسیساتی و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی باشند.

وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با طرف‌های روسی و بلاروسی اظهار کرد: در نشست‌هایی که با طرف‌های تجاری این کشورها برگزار شده، آمادگی برای همکاری با ایران در حوزه تأمین کالا، اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های پیمانکاری اعلام شده است. در این زمینه، حضور فعال تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان ایرانی در جلسات تجاری و شناخت دقیق بازارهای هدف می‌تواند به توسعه همکاری‌ها کمک کند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران همچنین بازار روسیه را یکی از بازارهای دارای ظرفیت قابل توجه برای محصولات حوزه ساختمان و تأسیسات دانست و گفت: در مذاکرات انجام‌شده با اتحادیه سازندگان روسیه و طرف‌های تجاری این کشور، موضوع توسعه بازار محصولات ساختمانی ایران و همکاری در زمینه تأمین و اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به سفر اخیر هیئت ایرانی به بلاروس افزود: یکی از محورهای مذاکرات در این سفر، توسعه همکاری‌های تجاری در حوزه محصولات ساختمانی و تأسیساتی بود. با توجه به الزامات استانداردی این کشورها، در صورت رعایت استانداردهای مورد نیاز، امکان توسعه صادرات و حضور محصولات ایرانی در این بازارها وجود دارد.

روشن‌بخش قنبری با تأکید بر اینکه محصولات حوزه آشپزخانه، حمام، سونا و استخر نیز از ظرفیت صادراتی مناسبی برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: بازارهای منطقه‌ای، به‌ویژه کشورهایی که از ساختار مالی و ظرفیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، می‌توانند فرصت خوبی برای توسعه صادرات این محصولات باشند و لازم است فعالان این صنعت با شناخت نیازها و الزامات بازار، حضور جدی‌تری در این کشورها داشته باشند.