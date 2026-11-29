باشگاه خبرنگاران جوان - بابایی گفت: اجرای برنامه‌های متعدد از جمله توسعه سامانه‌های آبیاری نوین، طرح‌های آبخیزداری، اصلاح الگوی کشت، کشت حفاظتی، تنوع‌بخشی به تولید و سایر طرح‌های موثر منجر به ۲۷۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی آب در استان شده است.

او ادامه داد: با اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی کشت، سهم کشت دوم به ۳۸ درصد و کشت پاییزه به ۶۲ درصد تغییر یافت و این اقدام تأثیر قابل‌توجهی در مدیریت مصرف منابع آب داشته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی اردبیل با تاکید بر ضرورت صیانت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت پایدار منابع آب اردبیل اظهار کرد: دشت اردبیل به دلیل شرایط بحرانی منابع آب زیرزمینی در زمره دشت‌های ممنوعه قرار گرفته و افت شدید سطح آبخوان، به یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی استان تبدیل شده است.

بابایی افزود: افت سطح آب زیرزمینی در دشت اردبیل از حدود سه متر به حدود ۱۵۶ متر رسیده و برداشت از لایه‌های عمیق‌تر، علاوه بر افزایش شوری آب، می‌تواند کیفیت خاک و اراضی کشاورزی را نیز با تهدید مواجه کند.

او تصریح کرد: ضروری است در مسیر توسعه کشاورزی استان، حفظ ذخایر آب زیرزمینی در اولویت قرار گیرد و با اصلاح الگوی کشت، حرکت به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر و افزایش بهره‌وری منابع آبی، از فشار بیشتر بر سفره‌های زیرزمینی جلوگیری شود.