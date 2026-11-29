باشگاه خبرنگاران جوان - اسدالله چراغی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بر پایه این تصمیم، شرکت‌های نفتی مستقر در حوزه جنوب استان موظف هستند پیش از هرگونه جذب، بومی بودن داوطلبان کار را از راه استعلام شماره ملی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص کنند.

وی تاکید کرد: این دستورکار باید با حساسیت و دقت کامل اجرا شود و در صورت دیدن هرگونه سرپیچی از قانون یا نادیده گرفتن آن، پیگیری لازم از راه نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی انجام شود.

نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف از این کار، فراهم‌سازی فرصت‌های برابر شغلی، جلوگیری از پایمال شدن حقوق جوانان دانش‌آموخته و جویای کار بومی و بهره‌مندی مستقیم مردم شهرستان‌های جنوبی استان از ظرفیت‌های نفت و گاز منطقه است.

چراغی یادآور شد: سزاوار نیست در منطقه‌ای که بخش چشمگیری از گنجینه‌های نفت و گاز کشور در آن نهفته است، جوانان بومی همچنان در تنگنای بیکاری به سر ببرند و فرصت‌های کاری در اختیار نیروهای غیربومی قرار گیرد.

وی با اشاره به پیگیری‌ها برای پشتیبانی پایدار از نیروی کار بومی در صنایع نفتی استان، افزود: نامه‌نگاری‌های رسمی انجام شده تا بدون استعلام برخط شماره ملی و دریافت تاییدیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ مجوزی برای به‌ کارگیری نیروهای غیربومی صادر نشود.

این نماینده مجلس یادآور شد: اکنون نزدیک به یک‌هزار و ۳۰۰ نیروی غیربومی در شرکت‌های نفتی منطقه مشغول به کار هستند و از دستمزد و مزایای رفاهی مناسب بهره می‌برند، در حالی که فرزندان شایسته ایلام از چنین شرایطی بی‌بهره مانده‌اند و این تبعیض آشکار باید برچیده شود.

چراغی همچنین به پرونده تغییرهای مدیریتی در مجموعه پتروپالایش دهلران (NGL۳۱۰۰) اشاره کرد و گفت: تا کنون شماری از مدیران این مجموعه برکنار شده‌اند، اما این چرخه باید تا برکناری کامل افرادی که بستر نارضایتی و چالش‌ها را فراهم کرده‌اند ادامه یابد تا آرامش به فضای کارگری و اجتماعی منطقه بازگردد.

حوزه جنوب استان ایلام با داشتن میدان‌های مشترک و مستقل هیدروکربوری، از قطب‌های اصلی تولید نفت و گاز غرب کشور به شمار می‌رود.

شامگاه شنبه ۲۳ آبان، اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان شرکت پالایش گاز و گاز مایع ان‌جی‌ال (NGL) دهلران در مسیر دشت‌عباس به مورموری آبدانان و در محدوده سه‌گر واژگون شد.

در این حادثه تلخ، ۱۳ نفر از سرنشینان جان باختند و ۱۷ نفر دیگر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی شهرستان‌های دهلران، دزفول و ایلام انتقال یافتند.

به دنبال این رخداد رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور در تماس‌ها و پیام‌های جداگانه، دستورهای لازم را برای بسیج همه امکانات درمانی و امدادی صادر کردند.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار ایلام نیز با صدور پیامی مشترک، یک روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام کردند.

پس از بررسی نهایی کارشناسان از حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان پتروپالایش دهلران در جاده دشت‌عباس - مورموری، رعایت نکردن سرعت مطمئنه از سوی راننده، تخطی شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت از نظام‌های دولتی و سرپیچی از قاعده‌های قانونی و رعایت نشدن ضوابط ایمنی مسیر از سوی اداره راهداری و حمل‌ونقل به عنوان مقصران این سانحه اعلام شدند.