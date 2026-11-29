باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین محبی روز یکشنبه در اولین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با بیان اینکه وقایع مختلف که در طول تاریخ رخ داده، هر جا مردم بصیرت داشتند توانستند موضوعات را مدیریت کنند گفت: آمریکا از دیر زمان دشمنی خود را با ملت و کشور ما اعلام کرده، آغاز آن هم ابتدای انقلاب اسلامی نیست بلکه به کودتای ۲۸ مرداد بر می‌گرددو از همان زمان دشمنی خود را با ما آغاز کردند.

وی با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ما هرگز قطع نشده و نمی‌شود و به صورت متعدد خود را نشان داده است، یادآور شد: وقایعی که اتفاق افتاد ـ قبل از ۹ دی ـ بدون تردید نفوذ و پشتیبانی دشمن بود. الحمدالله ملت ایران با بصیرت خود آنان را خنثی کردند.

سخنگوی سپاه اظهار کرد: در استمرار دشمنی‌هایشان وقایع ۱۸ و ۱۹ دی را رقم زدند. در آن جا این گونه وانمود کردند که اعتراض مردمی است، اما در اینجا دست دشمن بیش از همیشه هویدا بود و باز هم مردم بصیر ایران در ۲۲ دی ماه به میدان آمدند و سربازان دشمن را تار و مار کردند و یوم الله دیگری ایجاد شد.

سردار محبی افزود: از این رو نهم دی ماه تا ۲۲ دی ماه هفته بصیرت و مقاومت است. از این رو ۱۰ کارگروه مشخص شده است و محور‌هایی برای تبلیغات میدانی و کار‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه امسال با حضور مردم دشمن را بار دیگر شکست خواهیم داد، گفت: البته ما دشمن را شکست داده‌ایم. نمونه آن این است که عقب نشسته است. اگر می‌توانست با اقدامات نظامی هدفش را محقق کند، حمله می‌کرد و سراغ تفاهم نامه نمی‌رفت. اینکه دشمن جنگ را به اتمام رساند، چون ناامید شده است.

سخنگوی سپاه اظهار کرد: اگر پیش از این روزانه ۲۸۵ تردد در تنگه هرمز وجود داشت که بخش بزرگی از آن مربوط به آمریکا بود، امروز این میزان به شدت کاهش یافته است. امروز آمریکا در شاخ آفریقا و کنیا پایگاه درست می‌کند، چون می‌داند در این منطقه پایگاه‌هایش در دسترس ماست.

سردار محبی گفت: دشمن می‌خواهد با دسیسه، توطئه و تحرکات گروه‌های تحت مدیریش مجددا کار خود را تکرار کند لذا تلاش ما در این ستاد برای آگاهی بخشی و بصیرت بخشی و ایجاد آمادگی مردم برای حضور در میدان، نقش اساسی دارد. اگر مردم از توطئه دشمن خبر داشته باشند قطعا در این ایام هم این جدیت را خواهند داشت.