باشگاه خبرنگاران جوان - توسعه ناوگان کتابخانه‌های سیار کشور و افزایش شمار این کتابخانه‌ها به ۱۱۷ دستگاه در دولت چهاردهم، موضوع گسترش دسترسی عادلانه به خدمات کتابخانه‌ای، به‌ویژه در روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار را پر رنگ‌تر کرده است. فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت، با اشاره به روند توسعه کتابخانه‌های سیار در دولت چهاردهم، اظهار کرد: افزایش تعداد کتابخانه‌های سیار از ۵۷ به ۱۱۷ دستگاه در کمتر از دو سال، از جهت توجه دولت به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق کم‌برخوردار اهمیت دارد. این اقدام را باید در چارچوب رویکرد عدالت‌محور دولت و تأکید رئیس‌جمهور بر کاهش نابرابری در دسترسی به امکانات و خدمات عمومی ارزیابی کرد.

دو برابر شدن کتابخانه‌های سیار؛ ضرورت تثبیت خدمات فرهنگی

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگی صرفا با افزایش تجهیزات و امکانات محقق نمی‌شود، افزود: آنچه اهمیت دارد، کیفیت، استمرار و اثربخشی خدمات ارائه‌شده به مردم است. برای تبدیل این حرکت به سیاستی پایدار، تأمین منابع مالی مستمر، نگهداری و نوسازی ناوگان، تربیت نیروی انسانی متخصص، به‌روزرسانی منابع مطالعاتی و شناسایی دقیق نیاز‌های فرهنگی مناطق مختلف باید در اولویت قرار گیرد.

سخنگوی دولت، همچنین بر ضرورت ارزیابی اثربخشی خدمات کتابخانه‌های سیار تأکید کرد و گفت: ارزیابی عملکرد این کتابخانه‌ها باید از شاخص‌های صرفاً کمّی فراتر برود و میزان مشارکت مردم، افزایش عادت به مطالعه و تأثیر این خدمات بر زندگی فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی را نیز در بر بگیرد.

عدالت فرهنگی؛ دسترسی برابر فارغ از محل زندگی

مهاجرانی در ادامه، کتابخانه‌های سیار را یکی از ابزار‌های مؤثر تحقق عدالت فرهنگی دانست و تصریح کرد: عدالت فرهنگی به این معناست که محل تولد و زندگی افراد، تعیین‌کننده میزان دسترسی آنان به فرصت‌های فرهنگی، آموزشی و معرفتی نباشد. یک کودک در دورافتاده‌ترین روستای کشور باید از فرصت رشد فکری و دسترسی به کتاب برخوردار باشد، همان‌گونه که کودکی در یک کلان‌شهر از این امکان بهره‌مند است.

وی ادامه داد: کتابخانه‌های سیار به‌جای انتظار برای مراجعه مردم به مراکز فرهنگی، خدمات فرهنگی را به محل زندگی آنان می‌برند و از این طریق می‌توانند به کاهش فاصله میان شهر‌ها و روستا‌ها کمک کنند. توسعه این خدمات، به‌ویژه در مناطق مرزی، روستایی و سکونتگاه‌های کم‌برخوردار، در کنار سایر سیاست‌های توسعه‌ای، زمینه کاهش شکاف میان مرکز و پیرامون و تقویت احساس تعلق و مشارکت اجتماعی را فراهم می‌کند.

سرمایه‌گذاری بر مطالعه کودکان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور

سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت حضور مستمر کتابخانه‌های سیار در مناطق کم‌برخوردار، سرمایه‌گذاری در حوزه مطالعه کودکان و نوجوانان را سرمایه‌گذاری برای آینده کشور توصیف کرد و گفت: کتاب برای کودک تنها یک ابزار آموزشی نیست؛ بلکه فرصتی برای تجربه جهان‌های تازه، تقویت قدرت تخیل، پرورش تفکر انتقادی و شکل‌گیری اعتمادبه‌نفس است.

وی افزود: حضور مستمر کتابخانه‌های سیار می‌تواند علاوه بر تقویت عادت به مطالعه، زمینه شناسایی استعدادها، افزایش انگیزه تحصیلی، ارتقای مهارت‌های ارتباطی و گسترش فرصت‌های یادگیری خارج از محیط مدرسه را فراهم کند.

کتابخانه سیار؛ کانون فرهنگی و اجتماعی روستا

مهاجرانی با بیان اینکه کتابخانه سیار ظرفیت تبدیل شدن به کانون فرهنگی و اجتماعی روستا را دارد، بیان کرد: این کتابخانه‌ها می‌توانند محلی برای قصه‌خوانی، گفت‌و‌گو، فعالیت‌های جمعی و انتقال تجربه میان نسل‌ها باشند.

وی با اشاره به مواجهه کودکان و نوجوانان با تحولات پرشتاب فناوری و جریان گسترده اطلاعات، افزود: تقویت توانایی آنان در اندیشیدن، پرسشگری و انتخاب آگاهانه اهمیت مضاعفی دارد. از این منظر، توسعه کتابخانه‌های سیار تنها یک اقدام فرهنگی نیست، بلکه بخشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت کشور برای توسعه انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی است.

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای گسترش خدمات کتابخانه‌ای

سخنگوی دولت در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، توسعه فرهنگی را مسئولیتی فرابخشی دانست و گفت: نمی‌توان تحقق این هدف را صرفاً از یک نهاد انتظار داشت. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای گسترش دامنه خدمات خود به همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، آموزشی و نهاد‌های محلی نیاز دارد.

مهاجرانی با اشاره به ظرفیت دستگاه‌های مختلف در این زمینه اظهار کرد: استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در شناسایی مناطق هدف، تأمین امکانات و پشتیبانی از ناوگان نقش‌آفرینی کنند. وزارت آموزش‌وپرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز ظرفیت ارزشمندی برای پیوند خدمات کتابخانه‌ای با برنامه‌های آموزشی و تربیتی دارند.

مشارکت نهاد‌های محلی و خیرین در توسعه ناوگان

وی ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود در تأمین خودرو، تجهیزات و منابع مطالعاتی مشارکت کنند. همچنین تشکل‌های مردم‌نهاد، خیرین فرهنگی و فعالان محلی از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند به توسعه این خدمات کمک کنند.

سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از پراکندگی اقدامات، خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که هیچ منطقه‌ای به دلیل دوری جغرافیایی یا محدودیت‌های اقتصادی، از فرصت دسترسی به خدمات فرهنگی محروم نماند. این یکی از مصادیق عملی عدالت فرهنگی است که دولت چهاردهم بر تحقق آن تأکید دارد.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور