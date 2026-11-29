باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حیدریون، رئیس باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان کشور، با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان سازندگان و تولیدکنندگان صنعت ساختمان گفت: نمایشگاه‌های تخصصی باید فراتر از معرفی محصولات، زمینه‌ساز توسعه صادرات، برندینگ حرفه‌ای تولیدکنندگان و ایجاد ابزارهای جدید فروش و تأمین مالی در صنعت ساختمان باشند.

حیدریون با اشاره به شرایط فعلی تولیدکنندگان و وضعیت ساخت‌وساز در کشور اظهار کرد: امروز با توجه به شرایط حاکم بر صنعت ساختمان و دغدغه‌هایی که تولیدکنندگان و سازندگان با آن مواجه هستند، باید تلاش کنیم نمایشگاه‌های تخصصی به گامی مؤثر برای افزایش تعامل میان بخش‌های مختلف این صنعت تبدیل شوند.

وی افزود: باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان کشور با حدود ۵ هزار عضو، از جمله مجموعه‌هایی است که تلاش کرده تمام ذی‌نفعان صنعت ساختمان از سازندگان، تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان مصالح، سرمایه‌گذاران، پیمانکاران، مهندسان و بهره‌برداران را در کنار یکدیگر قرار دهد و تاکنون نیز ۱۵ اجلاس تخصصی در نقاط مختلف کشور برگزار کرده است.

رئیس باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان کشور با بیان اینکه برای حمایت از تولیدکنندگان باید سه محور اصلی مورد توجه قرار گیرد، گفت: نخستین محور، توسعه صادرات است؛ چراکه با توجه به رکود حاکم بر بازار داخلی ساختمان، یکی از راهکارهای مهم برای رونق فعالیت تولیدکنندگان، دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه و سایر بازارهای هدف است.

وی ادامه داد: در اجلاس‌های مختلف، از جمله برنامه‌هایی که با محوریت صادرات به کشورهای حوزه CIS و همچنین فعالیت‌هایی در عراق دنبال شده، تلاش کرده‌ایم شبکه ارتباطی تولیدکنندگان با تجار و بازارهای هدف را تقویت کنیم. در این مسیر، بازاریابی و بازارسازی اهمیت زیادی دارد و باید با برگزاری اجلاس‌های تخصصی و ورود به بازارهای مشخص، ارتباط میان تولیدکنندگان و شبکه تجاری را توسعه دهیم.

حیدریون با اشاره به برخی مشکلات پیش روی صادرات تولیدکنندگان تصریح کرد: بخشی از تولیدکنندگان در نهایت محصولات خود را در داخل کارخانه و از طریق واسطه‌ها به فروش می‌رسانند و به دلیل مشکلاتی از جمله رفع تعهدات ارزی و سایر موانع، کمتر وارد فرآیند مستقیم صادرات می‌شوند. شرایط اقتصادی یک سال اخیر نیز این مشکلات را تشدید کرده است؛ بنابراین نمایشگاه‌ها می‌توانند با دعوت از فعالان تجاری و مسئولان کشورهای هدف، زمینه توسعه صادرات را فراهم کنند.

وی دومین محور مهم را برندینگ حرفه‌ای تولیدکنندگان دانست و گفت: برندینگ در صنعت ساختمان نباید صرفاً به تبلیغات و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محدود شود، بلکه باید به سمت برندینگ فنی و علمی حرکت کنیم؛ به‌گونه‌ای که سازندگان به‌صورت ملموس با کیفیت محصولات، ظرفیت خطوط تولید و ویژگی‌های فنی مصالح و تجهیزات آشنا شوند.

حیدریون با اشاره به تجربه بازدید از برخی کارخانه‌های بزرگ تولید مصالح ساختمانی افزود: در جریان بازدیدها با مجموعه‌هایی مواجه شدیم که ظرفیت تولید بسیار بالایی دارند و حتی محصولات خود را به کشورهای اروپایی صادر می‌کنند، اما برند آنها به اندازه ظرفیت و کیفیت تولیدشان شناخته‌شده نیست. این موضوع نشان می‌دهد که باید زمینه معرفی حرفه‌ای‌تر تولیدکنندگان به سازندگان فراهم شود.

رئیس باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان کشور با اشاره به نبود نظام جامع شناسنامه فنی و گارانتی ساختمان اظهار کرد: در صنعت ساختمان، باوجود اینکه بسیاری از محصولات دارای استاندارد هستند، ساختمان به‌عنوان محصول نهایی از یک نظام جامع شناسنامه فنی برخوردار نیست. در نتیجه، بهره‌بردار در بسیاری از موارد حتی نمی‌داند چه محصولی در ساختمان استفاده شده است تا بتواند در صورت نیاز از خدمات ضمانت آن بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: اگر سازنده و بهره‌بردار از مشخصات فنی، کیفیت و ضمانت محصولات استفاده‌شده در ساختمان اطلاع داشته باشند، زمینه استفاده از مصالح باکیفیت‌تر فراهم می‌شود و تولیدکننده نیز انگیزه بیشتری برای ارتقای کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش خواهد داشت. ایجاد ارتباط میان تولیدکننده، سازنده، بیمه و نظام نظارت می‌تواند به شکل‌گیری این چرخه کمک کند.

ضرورت استفاده از ابزارهای مالی جدید در صنعت ساختمان

حیدریون سومین محور را توسعه ابزارهای فروش و تأمین مالی دانست و گفت: در شرایط فعلی بازار ساختمان، روش‌های سنتی فروش دیگر پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست. بسیاری از سازندگان با محدودیت نقدینگی مواجه هستند و این موضوع به کاهش قدرت خرید و سفارش محصولات ساختمانی منجر شده است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای اعتباری و مالی جدید در صنعت ساختمان افزود: از حدود یک سال و نیم گذشته تلاش کرده‌ایم در باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق اعتباری، اوراق گام و سایر ظرفیت‌های مالی را پیگیری کنیم. این ابزارها در برخی صنایع از جمله خودروسازی تجربه موفقی داشته‌اند، اما هنوز به شکل مؤثر در حوزه ساختمان مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

رئیس باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان کشور با بیان اینکه سازندگان با محدودیت‌هایی برای استفاده از ابزارهای اعتباری مواجه هستند، تصریح کرد: بخشی از سازندگان به‌صورت حقیقی و سنتی فعالیت می‌کنند و از ساختارهای مالی، دفاتر حسابرسی و نظام مالی شفاف برخوردار نیستند؛ در نتیجه بانک‌ها نیز امکان اعتبارسنجی و ارائه تسهیلات به آنها را به‌سادگی ندارند.

وی افزود: از سوی دیگر، بانک‌ها نیز با محدودیت‌های قانونی و ساختاری مواجه هستند و برخی ابزارهای جدید اعتباری هنوز به‌طور کامل در فرآیندهای بانکی و صنعت ساختمان جا نیفتاده‌اند. در همین راستا، تفاهم‌هایی با برخی بانک‌ها انجام شده و امیدواریم با پیگیری مجوزهای لازم، استفاده از این ظرفیت‌ها تسهیل شود.

حیدریون با تأکید بر ضرورت افزایش اعتماد میان تولیدکنندگان و سازندگان گفت: در شرایطی که اعتماد در بازار کاهش یافته و چک‌های برگشتی نیز افزایش پیدا کرده است، استفاده از ابزارهای اعتباری می‌تواند به ایجاد ارتباط مطمئن‌تر میان دو بخش کمک کند؛ البته این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است و نمایشگاه‌های تخصصی می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری نمایشگاه تخصصی آشپزخانه گفت: این نمایشگاه می‌تواند دو گروه اصلی از مخاطبان را پوشش دهد؛ نخست مصرف‌کنندگان نهایی که برای انتخاب تجهیزات، شیرآلات، طراحی و مدل‌های جدید آشپزخانه مراجعه می‌کنند و دوم سازندگان که به دنبال تجهیز و آماده‌سازی واحدهای ساختمانی هستند.

حیدریون افزود: مفهوم تجهیز و آماده‌سازی کامل واحدهای ساختمانی یا فرنیش کردن، مدت‌هاست در حوزه آشپزخانه مورد توجه قرار گرفته و باید تلاش کنیم این رویکرد به سایر تجهیزات و ملزومات ساختمان نیز توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به تغییر نیازهای نسل جدید در حوزه مسکن اظهار کرد: نسل جدید صرفاً به دنبال داشتن محلی برای سکونت نیست، بلکه نوع نگاه آنها به زندگی، آسایش، طراحی و کیفیت بهره‌برداری از ساختمان تغییر کرده است. بخشی از این نیازها به طراحی، مدل، کیفیت و هماهنگی تجهیزات و پکیج‌های ساختمانی مربوط می‌شود.

رئیس باشگاه سازندگان و تولیدکنندگان ساختمان کشور خاطرنشان کرد: نمایشگاه‌هایی از این دست می‌توانند محصولات و پکیج‌های مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهند تا سازندگان با گزینه‌های متنوع آشنا شوند و بتوانند در فرآیند ساخت، انتخاب‌های مناسب‌تری داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد نمایشگاه تخصصی آشپزخانه بتواند با رویکردی متفاوت، زمینه تعامل مؤثرتر میان سازندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را فراهم کند و به توسعه بازار، ارتقای کیفیت محصولات و بهبود فرآیند فروش در صنعت ساختمان کمک کند.