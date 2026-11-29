باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - برخورد یک اتوبوس مسافربری با یک وانت و سقوط آن به دره در هندوراس، دست‌کم ۹ کشته و ۲۸ زخمی برجا گذاشت.

خبرگزاری رویترز گزارش داد این حادثه روز شنبه، ۲۸ نوامبر، در منطقه کوماایاگوا در هندوراس رخ داد.

به گفته سازمان آتش‌نشانی این کشور، راننده اتوبوس، سه مرد و پنج زن در این حادثه جان باختند. علت سقوط اتوبوس هنوز مشخص نشده است؛ با این حال، یکی از نیرو‌های امدادی اعلام کرد شماری از مسافران هنگام سقوط خودرو به بیرون پرتاب شدند.

این اتوبوس متعلق به شرکت حمل‌ونقل «کارولینا» بود و از پایتخت هندوراس، تگوسیگالپا به مقصد شهر لا اسپرانزا در حرکت بود. حادثه در مسیری کوهستانی، پرشیب و پرپیچ‌وخم در منطقه کوماایاگوا رخ داد.

منبع: رویترز