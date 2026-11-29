باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نگرانی‌های رژیم صهیونیستی از تحرکات ترکیه در خاورمیانه، به‌ویژه در پی گسترش همکاری‌های آنکارا با سوریه، افزایش یافته است؛ موضوعی که موجب شده دستگاه‌های امنیتی اسرائیل تحولات جاری را با حساسیت و نگرانی زیادی دنبال کنند.

پایگاه عبری‌زبان «واللا» در گزارشی به قلم «امیر بوخبوط» نوشت که سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل (امان) و سازمان جاسوسی موساد، همکاری راهبردی میان محمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقتت سوریه، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه را با نگرانی دنبال می‌کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که تل‌آویو با تهدید‌هایی ناشی از فعالیت‌های نظامی در جنوب سوریه مواجه است.

بر اساس این گزارش، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اخیراً اسرائیل را به مسلح کردن گروه‌های دروزی در جنوب سوریه و آماده‌سازی زمینه برای اجرای یک عملیات نظامی متهم کرده و هشدار داده است که چنین اقدامی می‌تواند به رویارویی منطقه‌ای منجر شود. در همین حال، ترکیه و سوریه پس از مجموعه‌ای از دیدار‌های متقابل، به‌طور علنی از تشکیل یک «کمیته عالی مشترک» میان دو کشور خبر داده‌اند.

واللا در ادامه گزارش خود تأکید کرد که نگرانی در ارتش اسرائیل همچنان درباره تلاش ارتش ترکیه برای استقرار سامانه‌های راداری و پدافند هوایی در شمال سوریه ادامه دارد؛ اقدامی که به ادعای این رسانه، با هدف محدود کردن آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل در این منطقه صورت می‌گیرد.

این پایگاه یادآور شد که نیروی هوایی اسرائیل چند ماه پیش تلاش ترکیه برای ایجاد یک پایگاه هوایی نظامی در شمال سوریه، در فاصله ۸۰ کیلومتری مرز ترکیه، را هدف قرار داده بود. همچنین عملیات مین‌روبی در استان غازی‌عینتاب آغاز شده تا زمینه برای بازسازی و احیای خط راه‌آهن حجاز در مسیر استان حلب فراهم شود.

این رسانه به نقل از مقام‌های امنیتی اسرائیل گزارش داد که ترکیه تلاش می‌کند از طریق اقدامات اقتصادی که می‌تواند به بازسازی سوریه کمک کند، دولت الشرع را به خود نزدیک‌تر سازد.

به گفته این مقام‌ها، نهاد‌های امنیتی اسرائیل تحرکات ترکیه را تلاشی برای دور زدن بنادر اسرائیل و طرح کریدور اقتصادی «آیمک» (هند ـ خاورمیانه ـ اروپا) ارزیابی می‌کنند. از نگاه آنها، آنکارا درصدد است جایگاه ترکیه را به‌عنوان «دروازه خاورمیانه» احیا کند؛ اقدامی که به باور تل‌آویو می‌تواند به زیان منافع منطقه‌ای اسرائیل تمام شود.

بر اساس این گزارش، ترکیه و سوریه همچنین از همکاری‌های دانشگاهی، از جمله تأسیس یک دانشگاه مشترک ترکیه‌ای ـ سوری در دمشق و ایجاد مراکز پژوهشی خبر داده‌اند. این در حالی است که ترکیه تاکنون پایگاه‌ها، مواضع نظامی، پست‌های دیده‌بانی و گشت‌های خود را از شمال سوریه خارج نکرده است.

مقام‌های امنیتی اسرائیل به تحول دیگری نیز اشاره کرده‌اند که آن را «نگران‌کننده» توصیف می‌کنند. پس از تصویب «توافق‌نامه مکه» در پارلمان ترکیه ـ توافق‌نامه دفاع متقابل که در اوت ۲۰۲۶ میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شد ـ رسانه‌های عربی از تعمیق هماهنگی‌های امنیتی میان ریاض، آنکارا و دمشق خبر دادند؛ هماهنگی‌هایی که به گفته این رسانه‌ها، بررسی احتمال پیوستن سوریه به سازوکار دفاعی منطقه‌ای در آینده را نیز شامل می‌شود.

مقام‌های امنیتی اسرائیل همچنین به توافق‌های علنی میان اردن و سوریه برای ایجاد یک مسیر ریلی از طریق خاک اردن تا عربستان سعودی در چارچوب پروژه راه‌آهن حجاز اشاره کرده‌اند؛ توافق‌هایی که با وجود نفوذ ترکیه در سوریه و تلاش آنکارا برای مشارکت در ترتیبات مربوط به مرز‌های سوریه و اردن دنبال می‌شود.

این مقام‌ها این موضوع را «حساس» توصیف کرده و گفته‌اند که نهاد‌های امنیتی اسرائیل هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت موجود در منطقه اردن را تهدیدی برای آینده اسرائیل می‌دانند؛ زیرا چنین تحولاتی ممکن است، برای مثال، زمینه نفوذ سلاح یا نیرو‌هایی به سمت اسرائیل از طریق اردن را فراهم کند.

بر همین اساس، به نوشته واللا، ارتش اسرائیل ناگزیر است امکان تقویت نیرو‌های خود در آینده و اتخاذ ترتیبات و آمادگی‌های عملیاتی متفاوت را بررسی کند.

این پایگاه خبری همچنین سفر اخیر «بلال»، پسر اردوغان، به بیروت را از دیگر تحولات نگران‌کننده برای اسرائیل دانست و نوشت که هدف این سفر، گسترش نفوذ ترکیه نه‌تنها در سوریه، بلکه در لبنان نیز از طریق پیشبرد طرح‌های اقتصادی بوده است.

در همین حال، آنکارا همچنان تلاش می‌کند با رایزنی با کاخ سفید و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، زمینه مشارکت خود را در بازسازی نوار غزه و حضور در نیروی چندملیتی که قرار است کنترل بخش‌هایی از این منطقه را بر عهده بگیرد، فراهم کند؛ تلاشی که با مخالفت شدید اسرائیل روبه‌رو است.

واللا در پایان گزارش خود به اظهارات روز دوشنبه گذشته اسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، اشاره کرد که محمد الجولانی، رئیس‌جمهور سوریه، را «دشمنی بسیار زیرک» توصیف کرده بود.

منبع: عربی 21