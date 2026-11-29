باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی عقیلی فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در پی وقوع سرقت وانت‌های نیسان، کارآگاهان بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند. در جریان تحقیقات و بررسی اصالت یک دستگاه وانت نیسان، مشخص شد شماره شاسی و اتاق خودرو با مشخصات اصلی مطابقت ندارد و ارکان هویتی آن دستکاری شده است.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان داد خودرو از فردی خریداری شده که با دستور قضایی شناسایی شد. مأموران نیز در عملیاتی پلیسی، متهم را در مخفیگاهش در محدوده یافت‌آباد دستگیر کردند.

اعتراف به فروش خودرو‌های سندنمره‌شده

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کرده و گفته است پس از سرقت خودروها، با تغییر مشخصات هویتی و سندنمره کردن آنها، خودرو‌های مسروقه را به فروش می‌رسانده است.

عقیلی با اشاره به کشف چند دستگاه وانت نیسان مسروقه با همین شیوه، اعلام کرد: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شده و تحقیقات برای شناسایی خودرو‌های دیگر و بررسی ابعاد این پرونده ادامه دارد.